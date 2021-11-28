Журналистка СТВ: мы уезжали из Украины, нас тоже гнала война. Теперь я понимаю, нас встречали с распростёртыми объятиями
Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. И это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой, счастливой жизни в Европе.
Сейчас на границе находится Юлия Мычка, она и сама когда-то бежала от войны и как никто другой понимает, что скрывается за статусом «беженец».
Илона Волынец, СТВ:
Ты можешь оценить ситуацию с позиции и журналиста, и человека, который был в подобной ситуации. Поделись своими впечатлениями.
Юлия Мычка, корреспондент:
Как журналисту мне нужно было быть хладнокровной, выключить эмоции и работать прежде всего с фактами, безэмоциональной составляющей. Но, честно признаться, одно дело – следить за происходящим по телевизору, и совсем другое – окунуться в жизнь этих людей, послушать их истории, безусловно, их ситуацию я примеряю на себя, потому что я вспоминаю и думаю о том, как же повезло моей семье, когда в 2014 году мы уезжали из Донецкой области, нас тоже гнала война. И теперь я понимаю, что в Беларуси нас встречали с распростертыми объятиями.
Юлия Мычка:
Я вспоминаю, что, когда возник конфликт на Донбассе, Президент Беларуси сказал одну фразу: мы примем всех. И я помню, как хлынули в белорусскую страну потоки украинцев. И не было никаких квот, и не было никаких условий. Мы этих возьмем, мы этих не возьмем. Нам предоставлялись льготы. Людям помогали во всем. Нам помогали с работой, нам помогали с жильем, многие люди, которых гнала война, были без документов. Я считаю, что в этом случае Президент Беларуси, Александр Григорьевич, поступил очень благородно, очень достойно, по-добрососедски с украинцами. И что мы видим сегодня. Мы видим вот такое же его отношение к этим беженцам.
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