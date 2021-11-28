Журналистка СТВ: мы уезжали из Украины, нас тоже гнала война. Теперь я понимаю, нас встречали с распростёртыми объятиями

Новости Беларуси. Съемочные группы СТВ продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. И это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой, счастливой жизни в Европе. Сейчас на границе находится Юлия Мычка, она и сама когда-то бежала от войны и как никто другой понимает, что скрывается за статусом «беженец».

Илона Волынец, СТВ:

Ты можешь оценить ситуацию с позиции и журналиста, и человека, который был в подобной ситуации. Поделись своими впечатлениями.