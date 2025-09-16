Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия фон дер Ляйен

Некогда спокойная столица Бельгии рискует стать ареной ожесточенных баталий. Своего поста может лишиться никто иной, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что Европарламент проголосует сразу по двум вотумам недоверия к политику во время очередной пленарной сессии. Она запланирована на октябрь. Инициаторами этого стали две абсолютно разные политические силы: крайне правые «Патриоты Европы» и левые.

Две противоборствующие группировки объединила общая нелюбовь к фон дер Ляйен. Причем они так спешили подать свои заявления на рассмотрение, что сделали это практически одновременно, с разницей в 20 секунд.

Чем же продиктовано такое отношение к главе Еврокомиссии? Правые обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности ее деятельности, а также в заключении невыгодных для ЕС торговых соглашений со странами Латинской Америки и США. Левые вменяют ей в вину бездействие в отношении конфликта в секторе Газа. Отметим, это не первая атака на фон дер Ляйен. Ей пришлось пережить испытание вотумом недоверия в июле 2024 года. Тогда обвинения касались предполагаемой коррупции при закупке вакцин от коронавируса. Тогда политик сумела сохранить свой пост.