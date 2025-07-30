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Константин Касьян – призёр чемпионата мира (U-17) по борьбе

30 июля 2025 18:01
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Константин Касьян стал призером чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Афинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 92 килограммов, на пути к решающему поединку прошел соперников из Бразилии, США и Румынии. А в финале соотечественник в упорном противостоянии не справился с сопротивлением иранца Амирсама Мохаммади. Как итог – серебро планетарного форума. Этим летом Касьян занял пятое место на первенстве Европы.

Выступление на турнире начали девушки, в том числе и четыре белоруски. Лучше всех себя проявила Ангелина Буркина. Она одолела спортсменок из Канады, Китая, Румынии и вышла в полуфинал соревнований, где потерпела поражение от американки Морган Тернер и в четверг оспорит бронзовую награду. Нурана Асадли, Анастасия Комонова и София Зуева оступились на ранних стадиях. Завершат розыгрыш наград представители вольного стиля. Всего юношеский чемпионат мира собрал в Греции почти 700 атлетов.

# Борьба

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