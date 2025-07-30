Белорусские медики внедрили новую методику лечения инсульта и других тяжелых повреждений головного мозга. Когда при серьезных последствиях заболевания традиционные способы лечения оказываются недостаточно эффективными, в БСМП проводят трансплантацию стволовых клеток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К примеру, если ранее человек не разговаривал и не реагировал на окружающих, то после применения новейшей методики восстанавливается речь и двигательная функция. Инновационное лечение стало возможно благодаря проекту Национальной академии наук «Конвергенция». Ноу-хау разработано академиком Юрием Шанько.

Вячеслав Гончаров, врач анестезиолог-реаниматолог Городской клинической больницы скорой медицинской помощи: Пациентов отбирают согласно критериям включения в эту программу. Это происходит очень индивидуально. В зависимости от пациента к пациенту. Главными факторами являются травмы, возраст, давность повреждения головного мозга, а также оценивается реабилитационный потенциал. Если пациент подходит под эту программу, гражданин Беларуси, он получает это лечение бесплатно.

Ольга Решетняк, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

С пациентом вместе с введением стволовых клеток работает врач физической реабилитации, работают логопеды, массажисты, инструкторы ЛФК. Мы пациентов вертикализируем, используем компьютерные технологии для восстановления когнитивных функций. Но самое главное для нас – это совместная работа и эмоциональная поддержка родственников и самого пациента.

В БСМП методика уже улучшила состояния более 50 пациентов. Сейчас восстановление проходят еще два человека. Один из них иностранец. В Беларуси ежегодно фиксируется до 35 тысяч случаев инсульта. Новый вид помощи может стать частью комплексной реабилитации после неврологических болезней.