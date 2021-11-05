Долгожданный объект для пациентов и медиков. Лукашенко откроет новые корпуса Могилёвской больницы

Новости Беларуси. В графике Александра Лукашенко 5 ноября – Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства принимает участие в открытии многофункционального спортивного комплекса и двух новых корпусов областной клинической больницы.

Речь о кардиотерапевтическом и кардиохирургическом корпусах, а еще консультационном блоке для пациентов, современных палатах, операционных и реанимации. Новый кардиоцентр – долгожданный объект. Его открытия ждали не только пациенты, но и сами медики. Ведь в год в операционных Могилевской областной клинической больницы проводится свыше 17 тысяч операций. Больше половины от всех заболеваний в регионе – это патологии сердечно-сосудистой системы.

Сегодня лист ожидания операции на открытом сердце достигает даже полутора лет. А с началом работы кардиоцентра его можно будет значительно сократить до двух-трех месяцев. Новое оборудование позволит оперативно проводить необходимое обследование пациента и оказывать ему своевременную медпомощь. Среди новой техники – почти эксклюзивные девайсы для гибридных операционных. Например, ангиографический комплекс. Он позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами с минимумом травм и максимумом эффекта. То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей.

Андрей Гореликов, заведующий ангиографическим кабинетом Могилевской областной больницы:

Современное оборудование позволяет с минимальной операционной травмой решить вопросы, которые ранее были возможны только с использованием большого разреза, стернотомия называется, который требует длительного послеоперационного лечения до 6-12 месяцев с различными осложнениями и так далее. То сейчас эти задачи решаются порой через прокол артерии и послеоперационным периодом в несколько суток.