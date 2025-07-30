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Сборная Беларуси по мини-футболу обыграла команду Австралии в Континентальном кубке

30 июля 2025 17:42
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Сборная Беларуси по мини-футболу одержала вторую кряду викторию в товарищеских матчах в рамках Континентального кубка, который проходит в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз соперником была дружина из Австралии. Наши парни вышли вперед в первом тайме. Во втором соперник сумел сравнять. Но белорусы так просто не сдались. Окончательную точку в матче поставил Игорь Щербич – 2:1. Накануне подопечные Александра Черника разгромили команду Замбии – 4:0. Завтра мы встретимся с саудитами.

# Футбол

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