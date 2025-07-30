Повысить качество оказания медицинских услуг! Как нейросеть поможет врачам в спасении жизни?
Беларусь не отстает от мирового тренда по использованию искусственного интеллекта в различных сферах жизни. Например, в здравоохранении нейросеть может повысить качество оказания медицинских услуг, сэкономить время врачей, помочь в диагностике и лечении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С так называемым ИИ-ассистентом уже в тестовом режиме общаются пациенты в гродненской больнице скорой помощи. В университетской клинике запустили проект, который поможет выявлять патологии на снимках МРТ. И это только первые ласточки. Потенциал компьютерного разума огромен.
Будущее наступило – репортаж Галины Буро.
Даже самое маленькое затемнение на снимке МРТ может стать первым признаком ишемического инсульта. Ранняя постановка диагноза – это снижение риска инвалидности, а порой и спасение жизни. Теперь к диагностике подключится и нейросеть: поможет медикам выявлять мельчайшие очаги патологий. Теперь за считаные секунды это сделает искусственный интеллект.
Андрей Прокопович, врач лучевой диагностики кабинета МРТ Гродненской университетской клиники:
Обычно мы принимаем решение коллегиально в сложных случаях диагностики. Но одним из коллег может послужить и искусственный интеллект. Почему бы не положиться на его мнение? Тем более он был обучен нами же и использует наши же данные. Это вполне закономерно.
Это совместный проект Гродненской университетской клиники и Купаловского вуза. Преподаватели со студентами взяли на себя техническую сторону вопроса – обучить нейросеть работать с базой данных снимков по заданным параметрам.
Сергей Петров, доцент кафедры компьютерной безопасности и искусственного интеллекта Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Сейчас задача – запустить эту систему хранения, внедрения и встроить непрерывную обработку классификации снимков, сделать этот процесс максимально надежным, оперативным, чтобы цели проекта были достигнуты.
Ученые разрабатывают программные комплексы в помощь врачам: нейросети оценят анализы, снимки или, например, дадут заключение по КТ-томограмме легких. В базу загружен массив изображений. Система анализирует их и выдает заключение. Ее можно использовать и для выявления на ранней стадии других заболеваний: пульмонологического профиля и онкологии.
Василий Ковалев, ведущий научный сотрудник ОИПИ НАН Беларуси:
Мы берем изображение, загружаем, можете свое загрузить, это для теста разрешено. Нейронные сети анализируют, соответственно, мы получаем вот это изображение, это тепловая карта. Поскольку это скрининговая система, здесь нельзя пропустить ничего.
Будущее наступило. В приемном покое гродненской больницы скорой медицинской помощи при поступлении пациенты общаются с искусственным интеллектом.
Подробности в видео.