Повысить качество оказания медицинских услуг! Как нейросеть поможет врачам в спасении жизни?

Беларусь не отстает от мирового тренда по использованию искусственного интеллекта в различных сферах жизни. Например, в здравоохранении нейросеть может повысить качество оказания медицинских услуг, сэкономить время врачей, помочь в диагностике и лечении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С так называемым ИИ-ассистентом уже в тестовом режиме общаются пациенты в гродненской больнице скорой помощи. В университетской клинике запустили проект, который поможет выявлять патологии на снимках МРТ. И это только первые ласточки. Потенциал компьютерного разума огромен. Будущее наступило – репортаж Галины Буро.

Даже самое маленькое затемнение на снимке МРТ может стать первым признаком ишемического инсульта. Ранняя постановка диагноза – это снижение риска инвалидности, а порой и спасение жизни. Теперь к диагностике подключится и нейросеть: поможет медикам выявлять мельчайшие очаги патологий. Теперь за считаные секунды это сделает искусственный интеллект.

Андрей Прокопович, врач лучевой диагностики кабинета МРТ Гродненской университетской клиники:

Обычно мы принимаем решение коллегиально в сложных случаях диагностики. Но одним из коллег может послужить и искусственный интеллект. Почему бы не положиться на его мнение? Тем более он был обучен нами же и использует наши же данные. Это вполне закономерно. Это совместный проект Гродненской университетской клиники и Купаловского вуза. Преподаватели со студентами взяли на себя техническую сторону вопроса – обучить нейросеть работать с базой данных снимков по заданным параметрам.

Сергей Петров, доцент кафедры компьютерной безопасности и искусственного интеллекта Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

Сейчас задача – запустить эту систему хранения, внедрения и встроить непрерывную обработку классификации снимков, сделать этот процесс максимально надежным, оперативным, чтобы цели проекта были достигнуты. Ученые разрабатывают программные комплексы в помощь врачам: нейросети оценят анализы, снимки или, например, дадут заключение по КТ-томограмме легких. В базу загружен массив изображений. Система анализирует их и выдает заключение. Ее можно использовать и для выявления на ранней стадии других заболеваний: пульмонологического профиля и онкологии.