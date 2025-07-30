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«Это финансовое плечо». Эксперт объяснила, почему не стоит бояться брать кредит на покупку жилья

30 июля 2025 17:42
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Это финансовое плечо». Эксперт объяснила, почему не стоит бояться брать кредит на покупку жилья-2

Анна Федорович, риэлтер:
Например, жилье сейчас, когда покупают с кредитом, это уже называют, если правильно мы говорим, это финансовое плечо. Если подходить разумно к этому инструменту, то это не кабала, а это как бы помощь. Кредит в белорусских рублях на долгие годы, на 20 лет выдается. И многие, кто уже грамотно, почитав правильные книги, поговорив с финансовыми аналитиками, имеют свою, например, квартиру, в которой живут, и покупают дополнительную под инвестиции с первоначальным взносом, например, 50 %, а на остальное берут кредит. И кредитные выплаты по этой покупке идут уже такие же либо даже меньше, чем платит арендатор. Это уже называется финансовая грамотность.

Подробности в видео.

# Деньги # Молодежь Беларуси # Евгений Пустовой

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