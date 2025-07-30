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Полина Новикова стала призёром первенства Европы по тяжёлой атлетике

30 июля 2025 17:43
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Полина Новикова стала призером первенства Европы по тяжелой атлетике, которое проходит в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка, выступающая в категории свыше 77 килограммов, поднялась на подиум по итогам соревнований среди девушек до 17 лет. В толчке соотечественница поэтапно справилась со штангой в 102, 108 и 113 килограммов и стала обладательницей малой бронзовой медали в этом упражнении.

По сумме двоеборья белоруска остановилась в шаге от пьедестала. Ее результат – 199 килограммов. Победу в этом весе праздновала россиянка София Врагова.

# Тяжелая атлетика

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