«Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые». Вот что главный врач могилёвской больницы рассказал Лукашенко

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.

Президенту доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, о работе больницы, а также провели экскурсию по новым объектам, где и рассказали подробно о технической начинке кардиоцентра. Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Читайте здесь.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

У нас сейчас коечный фонд – 979, 24 стационарных отделения, у нас только увеличилось количество коек реанимационных, потому что у нас так процент реанимационных коек был самый низкий в Беларуси – 2,8 %. Расширяется реанимация кардиохирургическая. Основная цель этих построек была уменьшить лист ожидания для пациентов кардиохирургического профиля. Мы делали 270 операций на открытом сердце в год, это даст нам возможность делать до 500. Лист ожидания – с 18 месяцев до трех. Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые. Это люди, перенесшие инфаркт миокарда и имеющие высокую степень стенокардии.

Дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс. Изначально на площадке планировали построить гребную базу. Правда, объект превратился в долгострой. В 2020 году дело сдвинулось с мертвой точки. По просьбе жителей молодого микрорайона и благодаря поддержке главы государства теперь в Могилеве теперь есть этот спорткомплекс. Он самый крупный в городе и уникален за счет бассейна.