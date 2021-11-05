«Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые». Вот что главный врач могилёвской больницы рассказал Лукашенко
Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.
Президенту доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, о работе больницы, а также провели экскурсию по новым объектам, где и рассказали подробно о технической начинке кардиоцентра.
Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Читайте здесь.
Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
У нас сейчас коечный фонд – 979, 24 стационарных отделения, у нас только увеличилось количество коек реанимационных, потому что у нас так процент реанимационных коек был самый низкий в Беларуси – 2,8 %. Расширяется реанимация кардиохирургическая. Основная цель этих построек была уменьшить лист ожидания для пациентов кардиохирургического профиля. Мы делали 270 операций на открытом сердце в год, это даст нам возможность делать до 500. Лист ожидания – с 18 месяцев до трех. Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые. Это люди, перенесшие инфаркт миокарда и имеющие высокую степень стенокардии.
Дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс. Изначально на площадке планировали построить гребную базу. Правда, объект превратился в долгострой. В 2020 году дело сдвинулось с мертвой точки. По просьбе жителей молодого микрорайона и благодаря поддержке главы государства теперь в Могилеве теперь есть этот спорткомплекс. Он самый крупный в городе и уникален за счет бассейна.
При его строительстве учли все международные стандарты, включая электронную систему фиксации результатов пловцов. Всего здесь может работать более 20 спортивных секций. Изучив все возможности нового объекта, Президент пообщался с могилевчанами.