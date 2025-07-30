Определились первые четвертьфиналисты Кубка Цыплакова

30 июля прошли вторые матчи 1/8 финала Кубка Цыплакова, в которых определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси, составленная из исполнителей до 17 лет, довольно уверенно в двух матчах обыграла березовский «Соболь». Столичный «Юниор» дважды был сильнее «Днепровских львов» из Могилева. Витебские «Медведи» в сверхрезультативных поединках одолели новополоцкий «Нефтехимик». Оршанский «Локо» справился с гродненским «Прогрессом».

Эти победы гарантировали клубам пропуск в следующий раунд. А вот проигравшие в первых дуэлях сборная Беларуси до 18 лет и «Белсталь» сегодня праздновали виктории и сравняли счет в своих сериях.