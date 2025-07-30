Вопросы оказания медпомощи в рамках Союзного государства обсудили в Москве

Белорусы и россияне – братские народы, которые поддерживают друг друга. В рамках Союзного государства граждане обеих стран могут пользоваться равными правами во многих сферах, и их список постоянно расширяется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты отметили, что законодательная база и правоприменительная практика в этой сфере сформированы в достаточном объеме для эффективной защиты интересов граждан двух государств. Однако выявлены и пробелы. Среди них вопрос оказания медицинской помощи некоторым категориям граждан, в том числе несовершеннолетним. В ближайшее время эти вопросы будут проработаны.

Парламентарии обсудили равные возможности для белорусов и россиян по оказанию медицинской помощи на территории двух стран. В Москве состоялось заседание комиссии Парламентского собрания по вопросам здравоохранения.

Валерий Малашко, председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по здравоохранению:

Не только скорая помощь сегодня доступна гражданам наших стран. Самое важное, что в соглашении 2006 года есть, в принципе, вся неотложная помощь для граждан Республики Беларусь, граждан Российской Федерации, оказывается в полном объеме. И это подтверждается теми цифрами, которые мы получили от Министерства здравоохранения.

Конечно, сегодня обсуждаем вопрос плановой медицинской помощи с пониманием того, что это тот вид помощи, который может быть отсрочен. Комиссия предлагает обратить внимание в первую очередь на социально чувствительные группы населения, как учащиеся, студенты, возможно, беременные женщины. Это жены граждан России, работающих в Беларуси, и граждан Беларуси, работающих в России.

Депутаты проанализировали виды и условия оказания бесплатной медицинской помощи на территории обеих стран, а также возможность получения платных услуг. Парламентарии сделали вывод о том, что права граждан Беларуси и России в сфере получения медицинской помощи в целом равны. Стороны наметили планы по дальнейшему сотрудничеству.