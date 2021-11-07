«С мальчиками можно было подраться». Что рассказала о себе победительница юниорского ЧМ по борьбе Алеся Гетманова?
Новости Беларуси. В 2021 году Алеся Гетманова стала лучшей на юниорском чемпионате мира по борьбе. Золотая медаль. В спорте девушка уже 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все это время она мечтает об олимпийской награде.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Приходилось ли в жизни применять, на деле? То есть не только в тренировочном зале.
Алеся Гетманова:
Я бы не сказала, что приходилось. Так, может, в 3 классе с мальчиками можно было подраться.
– Тогда приемы были еще не так отработаны?
– Да.
– А вот сейчас?
– В данный момент нет. Никто не подходит, все боятся.
Успешные результаты девушки – это комбинация усиленных тренировок и безусловной удачи. Если со вторым явно не угадаешь, то с первым однозначно все понятно. Тем более площадка для занятий в новом комплексе очень даже хороша.
Алеся Гетманова:
Здесь очень классно. Подготовлены залы, очень красиво. Я думаю, что, если тренироваться здесь, можно хорошо себя подготовить в любом виде спорта.
Здесь можно проводить международные соревнования. Чем хорош новый бассейн в Могилеве, рассказали сами спортсмены.