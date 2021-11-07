«С мальчиками можно было подраться». Что рассказала о себе победительница юниорского ЧМ по борьбе Алеся Гетманова?

Новости Беларуси. В 2021 году Алеся Гетманова стала лучшей на юниорском чемпионате мира по борьбе. Золотая медаль. В спорте девушка уже 10 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все это время она мечтает об олимпийской награде.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Приходилось ли в жизни применять, на деле? То есть не только в тренировочном зале.