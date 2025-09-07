О школе, любимом блюде и поддержке белорусов – большой разговор с Наталией Павлюченко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Наконец и я стала частью «Рецепта настоящего белоруса». Знаете, очень люблю вашу передачу и очень часто восхищаюсь, как мои коллеги, как наши знаменитые люди, талантливые люди, какие замечательные они рецепты и не только рецепты вообще белорусской кухни, но и мудрости белорусов передают в рамках такого живого диалога. Самое любимое блюдо?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А скажите, пожалуйста, какое у вас самое любимое блюдо? Наталия Павлюченко:

Самое любимое блюдо у меня такое достаточно простое. Это вот я вижу на столе сегодня у нас тоже баклажан, который приготовлен на мангале. Перец, который приготовлен на мангале, помидор, тоже запечен на мангале. Все это очищается, смешивается, добавляется лук, чеснок, безусловно, все приправы. Ну и вот эта нотка такая, которая вот она дает такую какую-то особую яркость этому, ну кто его называет горячий салат, кто-то мангал-салат его называет, это кинза. Вот эта трава, которая вот дает неповторимый вкус. Семьеведение, этикет и дискотеки – Павлюченко про учебу в женской гимназии

Наталия Павлюченко:

Если говорить про учебу, то это тоже такая достаточно интересная вещь. Я училась, вернее, оканчивала такое не совсем классическое учреждение образования. Оно единственное до сих пор у нас в стране. Это Жодинская женская гимназия. В старших классах я училась, и уже 11-й класс выпускалась как раз из этого учреждения. Александр Осенко:

А чем она уникальная? Наталия Павлюченко:

Потому что там учатся только одни девочки. Мы были первый выпуск. Этот проект только начинался. Конечно, классические вещи для девушки. Семьеведение, этикет. Вот такая была творческая составляющая.

Александр Осенко:

А у меня вопрос провокационный. А как же дискотеки? А мальчики откуда? Наталия Павлюченко:

Были дискотеки. Расскажу... Александр Осенко:

Без мальчиков? А кто за косички дергать будет? Читайте также: В Беларуси хотят оплачивать отпуск для отцов при рождении ребёнка – глава Минтруда о планах Накопительные пенсии в Беларуси: какие условия предлагает государство – рассказала министр соцзащиты Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко Наталия Павлюченко:

После школы, после уроков. Самая такая составляющая, которая мне запомнилась и очень была мною любима, несмотря на то, что, в принципе, я и к гуманитарным, и к точным наукам относилась достаточно хорошо, но это творческая составляющая. У нас были и театральные мастерские, у нас были и школы танцев, у нас были и уроки хореографии, уроки пения. То есть все, что могли заложить, я очень жалею, что не так долго, потому что несколько лет только в выпускных классах я поучилась в этой Жодинской женской гимназии. Не так долго получилось, конечно, эти знания приобрести, но все было здорово, очень запомнилось, старались раскрыть каждого индивидуально, потенциал каждого, кто действительно к чему-то склонен, каждой девчонки. Какие меры поддержки разработаны для рождения детей в Беларуси?

Александр Осенко:

Какие меры поддержки разработаны в нашей стране для рождения? Ведь мы прекрасно с вами понимаем, есть такая тенденция: чем благополучнее общество, тем позже молодые люди вступают в брак, и тем позже они рожают детей и меньше. Наталия Павлюченко:

Безусловно, как мы говорим, это работа адресная, это работа с молодежью. Помните, я вам говорила, что у меня в гимназии было семьеведение? Вот здесь тоже эта составляющая, на наш взгляд, она должна укрепляться в рамках учреждения образования. Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз. Что касается материальной поддержки семей, воспитывающих детей, то, конечно, как я сказала, у нас она и на сегодня в Беларуси достаточно такая масштабная, я бы сказала. Вот это благополучие экономическое, финансовое, оно как раз играет такую роль, оно откладывает этот период рождения, воспитания ребенка. И здесь мы понимаем, что нужно сфокусироваться сегодня при сегодняшнем поколении молодых людей на такой составляющей, как создание условий для рождения и воспитания детей. Про проект Министерства труда и соцзащиты в Telegram

Наталия Павлюченко:

Чей улов? Ваш? Александр Осенко:

Да. Мой улов.

– Ничего себе.

– Знаете, у нас страна очень богатая. И в лесу есть что, и в озерах есть что. «Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу. Наталия Павлюченко:

Мы, наверное, и сами порой не задумывались, живя в Беларуси, насколько богата природная составляющая. Этим летом стихийно возникла идея по всей системе Министерства труда и социальной защиты, а у нас в системе больше 42 тысяч человек трудится, мы запустили такой проект. Абсолютно не ожидали колоссального от него эффекта. И мы этот проект назвали «Беларусь – место силы».

И все, начиная от социальных работников, специалистов по социальной работе, инспекторов, департаментов, госинспекции труда, Фонда социальной защиты населения и, конечно же, министерства. Каждые выходные – суббота и воскресенье – в Telegram-канале Министерства мы выкладывали целый коллаж с историей мест. Поверьте, поверьте, это было просто открытие, сколько красивых мест, сколько древних, вообще таких красивых поселений, растений. И каждый писал, почему это место, место его силы. Да, вот такую историю. Рецепт жизни настоящей белоруски