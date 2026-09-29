Новости по тегу #Социальная помощь

«Ключевым элементом на сегодняшний момент является строительство жилья по государственному заказу, то есть это жилье под ключ, когда мы предлагаем очередникам уже не строить, а приобретать готовые квартиры».
«Молодые мамы в нашей стране, как и молодые семьи, защищены. Я думаю, что не каждая страна в мире может похвастаться таким спектром помощи, которая оказывается нашим молодым мамам и молодым семьям».
Ветер сорвал шифер, и в дом хлынула вода, а утром женщина думала только об одном – где искать помощь.
О том, как сегодня развивается система поддержки в Минске, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
Первый праздничный ранец вручили в детском доме семейного типа в агрогородке Мазолово. Укомплектованы рюкзаки и полные наборы необходимых канцелярских принадлежностей для 15 школьников из детских домов и социальных приютов.
«Государственная адресная социальная помощь предоставляется одиноким пенсионерам, супружеским парам пенсионеров, у которых бюджет прожиточного минимума в течение 12 месяцев ниже, нежели он есть».
Благотворительный марафон «Рука помощи» поддержали в Бресте – акция инициирована Советом Республики.
Участие принимают представители 15 государств. География участников обширная: Россия, Великобритания, Казахстан, Корея, Таиланд и другие.
Часто говорят, помогать другим может только тот, кто сам силен. Но что, если сила рождается именно из уязвимости? Наша гостья знает, что такое преодолеть себя и при этом каждый день помогает тем, кому еще тяжелее.
«Мы стараемся для них организовать вход в мир, то, что позволит им стать более востребованными, более нужными, обрести определенную профессиональную деятельность».
Как поддержка государства и искреннее человеческое участие помогают на деле? В гости к одной из многодетных семей отправились наши корреспонденты.
Национальная стратегия «Активное долголетие-2030» ставит четкую цель – создать условия, чтобы пожилые люди чувствовали себя полноценной частью общества. В пансионате «Гармония» эти слова обретают реальные черты.
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