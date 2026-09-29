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Новости по тегу #Социальная помощь

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий
29 сентября 2026 06:48

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская
25 сентября 2026 15:49

На какую помощь могут рассчитывать молодые мамы в Беларуси? Рассказала Наталья Крупская

Ураган чуть не разрушил дом белоруски в Вилейском районе – как помогли местные власти
20 сентября 2026 17:20

Ураган чуть не разрушил дом белоруски в Вилейском районе – как помогли местные власти

Куда могут обратиться пожилые белорусы, если нужна помощь в быту? Ответил депутат Мингорсовета
18 сентября 2026 14:17

Куда могут обратиться пожилые белорусы, если нужна помощь в быту? Ответил депутат Мингорсовета

В Витебской области стартовала благотворительная акция «В школу – вместе!»
02 августа 2026 08:07

В Витебской области стартовала благотворительная акция «В школу – вместе!»

Как работает система адресной социальной помощи для пенсионеров? Рассказал депутат Мингорсовета
17 июля 2026 14:45

Как работает система адресной социальной помощи для пенсионеров? Рассказал депутат Мингорсовета

«Праздник дружбы» в Бресте собрал семьи, которые нуждаются в социальной поддержке
03 июня 2026 07:55

«Праздник дружбы» в Бресте собрал семьи, которые нуждаются в социальной поддержке

XVII Евразийский форум социальных работников проходит в Минске
28 мая 2026 05:55

XVII Евразийский форум социальных работников проходит в Минске

В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района
25 апреля 2026 08:31

В этой работе главное терпение и любовь к людям! Поговорили с замдиректора ТЦСОН Борисовского района

Их опыт востребован даже за рубежом! Социальные мастерские готовятся к 30-летнему юбилею
18 апреля 2026 12:44

Их опыт востребован даже за рубежом! Социальные мастерские готовятся к 30-летнему юбилею

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси
10 апреля 2026 17:23

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси

Возраст – не приговор, а время новых возможностей! Побывали в пансионате «Гармония»
21 марта 2026 15:04

Возраст – не приговор, а время новых возможностей! Побывали в пансионате «Гармония»