Переговоры Лукашенко и большой парад в Китае – собрали главное с саммита ШОС

На саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Китае, мы увидели тот самый переход к многополярности – он состоялся, это факт, и назад дороги нет – и кто в эпоху глобальной перестройки в первых рядах и готов вести за собой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как заявил Президент, быть частью «шанхайской семьи» – наш стратегический выбор, который означает стремление к безопасности, экономическому развитию и укреплению позиций на международной арене. На Западе откровенно волновались, наблюдая за событиями в КНР. В СМИ саммит называли осью зла, на котором, по мнению Трампа, плели против него заговор. Но, как бы кто ни называл ШОС, ее суть в другом. Страны-участники не выступают против Запада, ЕС или кого-то лично. Как указано в Тяньцзиньской декларации, которую приняли на саммите и что стало прологом для организации на 10 лет, ШОС за взаимное уважение, многополярность и равные условия для всех. И это делает организацию еще более крепкой и устойчивой, и тем, кто привык дружить только против кого-то, действительно такая философия дается с трудом. Но нужно привыкать, по-другому уже не будет. Беларусь логично и нативно вписалась в «шанхайскую семью». Мы уже год как официально вступили в ШОС, но, кажется, были там давно. Тесные экономические и политические контакты связывают нас с большинством стран, которые составляют костяк организации. На этом саммите наш Президент назвал пять приоритетов, позволяющие укрепиться всем и лично каждому участнику ШОС. Как восприняли партнеры предложения Беларуси, что происходило в кулуарах саммита и как в Пекине прошел военный парад? С подробностями из Китая наш политобозреватель Евгений Пустовой.

Лучшая характеристика из уст оппонентов. Западные медиа прошедший саммит ШОС назвали главным дипломатическим событием года. А аналитики русскоязычного сегмента даже пошутили, мол, и слон, и дракон впряглись в одну русскую тройку. Китай и Индия вместе с Россией. Самые большие страны в разных потенциалах. Но в этой же компании белорусский зубр. Так что вот тебе Боррель и джунгли.

На одном фото полмира. А инициатива Пекина о глобальном управлении меняет геополитический расклад. Мир уже не будет однополярным.

Никита Белеченко, политолог, директор Центра международных исследований ФМО БГУ:

Есть три или четыре страны, или центра многополярной системы. То есть, грубо говоря, три из этих четырех стран являются странами – членами ШОС. Это Россия, Китай и Индия. Соответственно, три против одного – это Соединенные Штаты. Пока игра идет в нашу пользу. ШОС – это ответ на бесцеремонность Запада. Постсоветский период унижения России, бомбежки Югославии и вседозволенность инфернального уровня, когда с помощью обычной лабораторной пробирки можно было получить кворум на уничтожение любой страны без сильной ПВО и ядерного арсенала. ШОС закалялась, как сталь, в стихийной борьбе. Идеи «шанхайского духа» рождены в том числе и на минских площадках. Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Именно поэтому на прошлогоднем саммите в Казахстане мы были приняты в семью ШОС еще до начала самого заседания. Что значит – за особые заслуги. На этом – «в десяточку» для «десятки» ШОС звучат белорусские инициативы.

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Мы имеем возможность позиционировать себя на международной арене и вести переговоры по всем интересующим нас аспектам. Мы работаем и в экономическом измерении, и в политико-дипломатическом, и в культурно-гуманитарном. То есть ШОС для нас – это возможность расширять спектр наших внешнеполитических отношений, усиливать нашу позицию совместную с нашими стратегическими партнерами, с Россией, с Китаем, с целым рядом других стран. Ну и, конечно, делать все для того, чтобы мы могли успешно экспортировать нашу продукцию, выстраивать транспортно-логистические цепочки. У ШОС есть риск превратиться в очередную фуршетную дипломатию. У Глобального Запада – свои Давосы, у Глобального Юга – свои локации для семейных фото и громких заявлений по мироустройству. Но мы говорим о пассионарности и живости самих участников этого «парада». Чего стоят практические предложения Первого. Мысли Минска – все для людей. Лукашенко: ШОС и БРИКС становятся серьезным противовесом и «семеркам», и «двадцаткам». Возможности ШОС – интеграции глобальных и перспективных стран – являются магнитом для нашей открытой экономики. А создание финансовых институтов интеграции – Банка развития ШОС – улучшит привлекательность объединения за счет инвестиционных возможностей.

Анастасия Киселевич, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ, кандидат экономических наук:

Для нашей страны очень важно сотрудничество по всем направлениям, которые были обозначены. Это геоэкономическое, геополитическое измерение, гуманитарное сотрудничество, наука и инновации. И много других направлений, которые были обозначены. И, безусловно, роль нашего Президента, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, невероятно высока, поскольку его усилиями и по результатам его многочисленных визитов, в том числе в Китайскую Народную Республику, мы видим те возможности, которые открываются как для нашего бизнеса, так и в целом для экономики.

Это обычная рабочая поезда Президента, 16-я по счету в Китай. Слово «рабочая» касается дипломатического ранга визита и реальной работы Первого. Насыщенности встреч. С политическими тяжеловесами и деловыми кругами. Анастасия Киселевич:

ШОС открывает для Республики Беларусь огромные возможности в сотрудничестве по всем направлениям, результаты которых мы уже ощущаем сегодня и продолжим ощущать еще в большей мере в ближайшие несколько лет. Свой международный авторитет Лукашенко интегрирует в экономические показатели. Вопрос не только в увеличении толщины инвестиционных портфелей – приходе в страну новых технологических компетенцией. А это значит дальнейшее движение – даже для сакральной в Беларуси машиностроительной отрасли. Читайте здесь. Конкурировать с китайскими производителями нелегко и на российском рынке. Лучше кооперироваться и выходить на рынки, открытые для Беларуси. Про это говорили эксперты как о потенциальных возможностях ШОС, теперь это воплощение одного из вариантов нашей экспортной доктрины. Закрытые встречи Лукашенко с бизнес-кругами Китая – о чем шла речь?