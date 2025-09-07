Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона

И еще о спорте. Праздник бега и здорового образа жизни. Около 25 тысяч человек из 15 стран собрал традиционный Минский полумарафон. В эти минуты участники преодолевают дистанцию протяженностью 5 километров. Этот забег является самым массовым. Стартовал полумарафон ранним утром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вне конкуренции на десятикилометровой дистанции был Никита Котенев. Он уложился в полчаса с небольшим.

Никита Котенев, победитель Минского полумарафона (10 км):

Сегодня успешно прошла моя дистанция. Я улучшил по сравнению с прошлым годом результат на минуту. С самого начала задал свой темп и придерживался его, и мне удалось сохранить свою позицию до самого финиша.

21 километр быстрее остальных преодолел Владислав Прямов. Для него это не первая победа. Победители на марафоне есть. Проигравших – нет. Все без исключения получили медали и, естественно, удовольствие.

Впечатления очень хорошие. Участвовал первый год. Так как я участвую первый год, решил попробовать для себя дистанцию 10 километров. В принципе, по началу было тяжеловато, но потом, как говорится, вкатился в этот темп и сейчас горд и счастлив, что эту дистанцию покорил.

Круто, народу столько, атмосфера. Все стоят, заряжают, бежишь.

Бегу уже второй год Минский полумарафон, побил свой прошлогодний рекорд. Больше всего понравилось – это заряд людей, которые сюда пришли.

Минский полумарафон стал визитной карточкой беговой Беларуси. Поклонников у него с каждым годом становится все больше