Грандиозный праздник бега в Минске – участники поделились впечатлениями от полумарафона
И еще о спорте. Праздник бега и здорового образа жизни. Около 25 тысяч человек из 15 стран собрал традиционный Минский полумарафон. В эти минуты участники преодолевают дистанцию протяженностью 5 километров. Этот забег является самым массовым. Стартовал полумарафон ранним утром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вне конкуренции на десятикилометровой дистанции был Никита Котенев. Он уложился в полчаса с небольшим.
Никита Котенев, победитель Минского полумарафона (10 км):
Сегодня успешно прошла моя дистанция. Я улучшил по сравнению с прошлым годом результат на минуту. С самого начала задал свой темп и придерживался его, и мне удалось сохранить свою позицию до самого финиша.
21 километр быстрее остальных преодолел Владислав Прямов. Для него это не первая победа.
Победители на марафоне есть. Проигравших – нет. Все без исключения получили медали и, естественно, удовольствие.
Впечатления очень хорошие. Участвовал первый год. Так как я участвую первый год, решил попробовать для себя дистанцию 10 километров. В принципе, по началу было тяжеловато, но потом, как говорится, вкатился в этот темп и сейчас горд и счастлив, что эту дистанцию покорил.
Круто, народу столько, атмосфера. Все стоят, заряжают, бежишь.
Бегу уже второй год Минский полумарафон, побил свой прошлогодний рекорд. Больше всего понравилось – это заряд людей, которые сюда пришли.
Минский полумарафон стал визитной карточкой беговой Беларуси. Поклонников у него с каждым годом становится все больше
Иван Тихон председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Каждый человек хочет быть здоровым, а еще Гиппократ говорил: хочешь быть здоровым – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай. Поэтому люди выбирают здоровье и заботу о своем теле, о своей физической форме. И чем сильнее, здоровее, тем активнее человек будет.
Праздник здорового образа жизни в разгаре. В связи с этим ограничено движение транспорта сразу по ряду улиц в центре города. Ну а в сквере олимпийского стадиона «Динамо» сейчас представлены разные виды спорта. Приходите и пробуйте. Превзойти себя никогда не поздно.