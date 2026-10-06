Новости по тегу #Наталия Павлюченко

На форуме представят действующие меры поддержки: корпоративные социальные пакеты для женщин, программы для молодых семей.
В Минске состоялось заседание экспертного совета при Совете Республики.
В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны?
Проект рассказывает о женщинах, внесших значимый вклад в развитие страны.
Город над Бугом стал первой точкой на карте нашей страны в маршруте этого уникального состава.
Особое внимание уделено цифровизации дорожной инфраструктуры. Начиная с 2027 года в состав автомобильной дороги войдет и интеллектуальная транспортная система. Это позволит оперативно менять дорожные знаки в зависимости от дорожной и погодной ситуации.
Участники лидерской платформы «Команда будущего» встретились с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталией Павлюченко.
Одно из изменений касается заполнения бланка ответов: вместо привычного номера паспорта теперь указывают идентификационный номер.
В Смолевичском районе стало на один гектар леса больше благодаря работе команды центрального аппарата военно-промышленного комитета. Всего за несколько часов здесь пустили корни 8 тысяч деревьев.
В Окинчицком лесничестве Столбцовского района 28 марта кипит работа. Здесь новый лес высаживают представители Совета Республики. Сенаторы и сотрудники аппарата взялись за инвентарь, чтобы пополнить лесной фонд соснами и елями. Общими усилиями высадили более 10 тысяч саженцев.
В Астане глава Миссии наблюдателей от СНГ Игорь Петришенко сообщил, что мониторинг начался еще 24 февраля. В стране работали шесть долгосрочных наблюдателей, всего аккредитован 161 международный эксперт.
Эксперты подчеркивают, что образ белорусской женщины – это не просто цифры. Это символ гибкости, силы и современности.
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