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Новости по тегу #Наталия Павлюченко

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке
06 октября 2026 06:29

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке

В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
14 сентября 2026 13:49

В Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко
23 августа 2026 13:50

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

Совет Республики запустил платформу «Лицом к истории: женский путь Беларуси»
20 августа 2026 08:34

Совет Республики запустил платформу «Лицом к истории: женский путь Беларуси»

История, которая связывает поколения и страны! Как в Бресте встретили участников «Поезда Памяти»
21 июня 2026 13:39

История, которая связывает поколения и страны! Как в Бресте встретили участников «Поезда Памяти»

«Умные» дороги и ставка на туризм. Ряд законопроектов одобрили в Совете Республики
09 июня 2026 16:42

«Умные» дороги и ставка на туризм. Ряд законопроектов одобрили в Совете Республики

В Минском технопарке обсудили роль молодежи в развитии страны
11 апреля 2026 13:49

В Минском технопарке обсудили роль молодежи в развитии страны

Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ
02 апреля 2026 07:53

Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных
28 марта 2026 17:53

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных

Представители Совета Республики приняли участие в экологической акции «Лес! Добро! Порядок!»
28 марта 2026 13:41

Представители Совета Республики приняли участие в экологической акции «Лес! Добро! Порядок!»

Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане
16 марта 2026 06:44

Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?
05 марта 2026 17:02

Забота о семье, здоровье и карьере! Как белорусская женщина находит баланс во всем?