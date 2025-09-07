Здравствуй, новая жизнь! Как проходит адаптация первокурсников в вузах и колледжах
Белорусские школьники и студенты отметили День знаний и вернулись за парты и в аудитории. По всей стране прошли торжественные линейки, которые ознаменовали начало нового учебного года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В этом году в белорусских школах будут учиться более миллиона детей, среди которых 90 тысяч первоклассников. Безусловно, для них 1 сентября – это особенный день, который запомнится на всю жизнь. Как и для тех, кто впервые переступил порог своей альма-матер. В этом году 48 тысяч ребят стали первокурсниками.
Нынешняя вступительная кампания отличалась высокими проходными баллами и впечатляющими конкурсами на многие специальности. Но этот этап уже успешно пройден, как и первая учебная неделя.
Начало учебного года для первокурсников как старт на новой планете. Свои законы и своя гравитация качают знатно: от эйфории первых побед до легкой паники.
Юлия Арцимович, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:
Я иногородняя, из Бобруйска, и для меня как раз таки все в новинку. Это взрослая жизнь: живу в общежитии, самостоятельно, готовлю, убираюсь.
Дарья Шкробот, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:
Мне очень нравится. Я сюда хотела, стремилась. Это мечта была детства.
Дарья Кухарева, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:
Самое волнительное было – линейка, когда мы надевали белые халаты. Это было так волнительно, я немного даже расплакалась.
В этом учебном году в Беларуси почетный статус первокурсника получили около 50 тысяч ребят. И чтобы помочь им освоиться, учебные заведения запустили многовекторную миссию поддержки. Тестирование, доверительные беседы, ежедневные мероприятия и разговоры по душам после пар – это лишь часть секретного арсенала педагогов и старшекурсников. Их задача не просто узнать о настроениях и тревогах, а создать то самое пространство доверия.
Ольга Никитенко, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью Могилевского медицинского колледжа:
Интересуемся не только, выполняют они правила или не выполняют, а еще пытаемся понять настроение, самочувствие, что не получается, куда можно с этим обратиться: к педагогу-психологу, или к нам в воспитательный отдел, или к педагогу социальному.
Первые дни студенческой жизни – это не только лекции, зачетки, но и новый дом. Для многих из более чем 500 первокурсников Могилевского медицинского колледжа этот год начался с абсолютно нового этапа самостоятельной жизни без родителей. Около 60 % иногородних студентов нуждались в общежитии. Большинство получили место в этом обновленном пятиэтажном корпусе.
По студенческим меркам это настоящий all inclusive. Здание 60-х годов пережило масштабный апгрейд. Отремонтированы кухни, санузлы, коридоры и комнаты, где все продумано до мелочей. От места для чемодана до книжных полок. Кстати, мебель здесь не только проектировал, но и собирал сам директор колледжа.
Светлана Костусева, заместитель директора по воспитательной работе Могилевского медицинского колледжа:
Обязательно, чтобы это было комфортно, удобно, уютно, по-домашнему. Он это все учитывает и, в общем-то, сам занимается. И дизайном в том числе.
Администрация делает все, чтобы и студенты чувствовали себя как дома. Идут навстречу даже в таком вопросе, как выбор соседей. Яркий пример — комната 210. Здесь, рядом с белыми медицинскими халатами, мирно соседствуют байкерские шлемы.
Поклонницы отечественного машиностроения. Все три студентки гоняют на белорусских мотоциклах «Минск». Но теперь их железные кони остались дома, а сами девчонки осваивают новую трассу, грызут гранит медицинской науки.
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