Здравствуй, новая жизнь! Как проходит адаптация первокурсников в вузах и колледжах

Белорусские школьники и студенты отметили День знаний и вернулись за парты и в аудитории. По всей стране прошли торжественные линейки, которые ознаменовали начало нового учебного года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этом году в белорусских школах будут учиться более миллиона детей, среди которых 90 тысяч первоклассников. Безусловно, для них 1 сентября – это особенный день, который запомнится на всю жизнь. Как и для тех, кто впервые переступил порог своей альма-матер. В этом году 48 тысяч ребят стали первокурсниками. Нынешняя вступительная кампания отличалась высокими проходными баллами и впечатляющими конкурсами на многие специальности. Но этот этап уже успешно пройден, как и первая учебная неделя.

Начало учебного года для первокурсников как старт на новой планете. Свои законы и своя гравитация качают знатно: от эйфории первых побед до легкой паники. Юлия Арцимович, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:

Я иногородняя, из Бобруйска, и для меня как раз таки все в новинку. Это взрослая жизнь: живу в общежитии, самостоятельно, готовлю, убираюсь. Дарья Шкробот, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:

Мне очень нравится. Я сюда хотела, стремилась. Это мечта была детства. Дарья Кухарева, учащаяся Могилевского медицинского колледжа:

Самое волнительное было – линейка, когда мы надевали белые халаты. Это было так волнительно, я немного даже расплакалась. В этом учебном году в Беларуси почетный статус первокурсника получили около 50 тысяч ребят. И чтобы помочь им освоиться, учебные заведения запустили многовекторную миссию поддержки. Тестирование, доверительные беседы, ежедневные мероприятия и разговоры по душам после пар – это лишь часть секретного арсенала педагогов и старшекурсников. Их задача не просто узнать о настроениях и тревогах, а создать то самое пространство доверия. Ольга Никитенко, начальник отдела по воспитательной работе с молодежью Могилевского медицинского колледжа:

Интересуемся не только, выполняют они правила или не выполняют, а еще пытаемся понять настроение, самочувствие, что не получается, куда можно с этим обратиться: к педагогу-психологу, или к нам в воспитательный отдел, или к педагогу социальному.

Первые дни студенческой жизни – это не только лекции, зачетки, но и новый дом. Для многих из более чем 500 первокурсников Могилевского медицинского колледжа этот год начался с абсолютно нового этапа самостоятельной жизни без родителей. Около 60 % иногородних студентов нуждались в общежитии. Большинство получили место в этом обновленном пятиэтажном корпусе.

По студенческим меркам это настоящий all inclusive. Здание 60-х годов пережило масштабный апгрейд. Отремонтированы кухни, санузлы, коридоры и комнаты, где все продумано до мелочей. От места для чемодана до книжных полок. Кстати, мебель здесь не только проектировал, но и собирал сам директор колледжа. Светлана Костусева, заместитель директора по воспитательной работе Могилевского медицинского колледжа:

Обязательно, чтобы это было комфортно, удобно, уютно, по-домашнему. Он это все учитывает и, в общем-то, сам занимается. И дизайном в том числе.