В Могилёве впервые прошло заседание комиссии по сохранению и защите исторической памяти

Прямо сейчас в Могилеве в рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» проходит первое в истории заседание комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее создание инициировали президенты Беларуси и России на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня как никогда важна консолидация общественных и политических сил, особенно молодежи, вокруг проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне и подвигах советского народа. Комиссия будет также заниматься разработкой совместных мероприятий, направленных на противодействие искажению исторических фактов и ревизии итогов войны. В эту работу включились не только парламентарии из Беларуси и России, но и историки, эксперты, а также представители других стран.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Члены комиссии, не дожидаясь первого заседания комиссии, внесли предложения, которые связаны и с поисковой работой, и с научными исследованиями, и рассмотрением вопросов, прежде всего, законодательства двух стран, формирования модельного законодательства в рамках деятельности Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Иван Мельников, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, первый заместитель председателя Государственной думы:

Мы будем при комиссии Парламентского собрания создавать дополнительные структуры, в частности, у нас есть научно-консультативный совет при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, мы при этом совете создадим отделение, которое будет тесно взаимодействовать с нашей комиссией, отделение, в которое войдут историки, эксперты по интересующим нас вопросам.

Результаты большой встречи в Могилеве лягут в основу международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», который будет приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и пройдет в Беларуси в 2026 году.