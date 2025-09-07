Выйти на миллиард! О чём на бизнес-форуме договорились деловые женщины Беларуси и Узбекистана?

На неделе в Витебске собрались деловые люди из Беларуси и Узбекистана, чтобы обсудить перспективы сотрудничества наших стран. Такой форум уже третий и проходит в особой атмосфере. Ведь деловыми инициативами обмениваются женщины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, без мужского внимания не обошлось. Собственно, никаких гендерных предрассудков. Лишь отсылка к тому, что сегодня женщины – уже не слабая половина человечества, а те, кто активно участвует в бизнесе, политике, общественной жизни, и мы готовы монетизировать эту энергию и потенциал. В итоге в Витебске заключили контрактов на 216 миллионов рублей и подписали 18 двусторонних документов. Но дальше – больше. Как напомнила председатель Совета Республики, под чьим патронажем и проходит встреча, главы Беларуси и Узбекистана поставили задачу увеличить совместный товарооборот до миллиарда долларов, и нынешний форум внес свою лепту в общее дело. Но он не только и не столько про бизнес. Белорусы и узбеки – не чужие люди. Нас многое объединяет. Общая история, память о Великой Отечественной и уважение к тем событиям, а еще стремление жить в мире и согласии и не терять все то, что делает нас ближе друг к другу. Об атмосфере форума и его главных итогах расскажет Алеся Иванова.

Деревообработка, аграрный сектор, здравоохранение. За годы сотрудничества Беларусь и Узбекистан наладили прочные контакты в разных сферах. Углублять интеграцию и открывать новые грани взаимодействия помогает в том числе согласованная работа парламентариев двух стран. Площадкой для переговоров, как говорится, лицом к лицу, вот уже третий год подряд служит Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. В этот раз он собрал свыше 200 успешных предпринимателей.

Наши страны открыты к сотрудничеству. Еще в прошлом году президенты Беларуси и Узбекистана подписали масштабную дорожную карту. Документ включает свыше 80 позиций. Одна из ключевых задач – увеличить товарооборот. В 2024-м достигли объема свыше 700 миллионов долларов. Но планка выше. Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Необходимо за короткий период времени нам обеспечить товарооборот между Беларусью и Узбекистаном не менее 1 миллиарда долларов США. Подробности. С каждым годом точек соприкосновения между Беларусью и Узбекистаном становится все больше. Активно развиваются контакты в фармацевтической, электротехнической, сельскохозяйственной сферах. На экспериментальных полях Узбекистана выращивают новые сорта белорусского льна, картофеля, ягодных культур. Налажено совместное производство кабельно-проводниковой продукции в Ташкентской области, реализуются проекты по организации в Узбекистане сборки тракторов.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Каждый третий трактор, который работает в полях Узбекистана, на хлопковых полях, это трактор Минского тракторного завода. Каждое седьмое изделие, произведенное из хлопка, это хлопок из Узбекистана. И вот такая цепочка технологическая, которую мы выстроили за многие годы хорошего взаимодействия непосредственно с этой страной, работает в плюс в обе стороны, и мы увеличиваем свой товарооборот. Конечно же, мы говорим о том, что Минский автомобильный завод нуждается в кадрах. Мы открыли новый завод, увеличили мощности. И за два года 2 тысячи узбекских ребят работали на конвейерах Минского автомобильного завода. Сейчас работают 200 человек. В выгодном ракурсе и легкая промышленность. Неудивительно, что из семи секций именно эта стала самой многочисленной на форуме. Легпром занимает целых 16 % объема товарооборота между странами.