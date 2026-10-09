Новости по тегу #Дети

Правоохранители изучают версию о том, что всплеск агрессивного поведения подростков может быть спровоцирован определенным интернет‑челленджем: ведется проверка сведений о возможной связи подобных инцидентов с вирусными трендами в сети.
Жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает.
Накануне в Лансе 15-летний лицеист лишился кисти руки и части предплечья из-за взрыва полицейской гранаты, которая сдетонировала, едва подросток поднял её с земли.
В Речицком районе благодаря гражданской инициативе появился проект «Живое тепло». Это способ помочь детям с особенностями развития укрепить здоровье через общение с лошадьми.
Малыш нуждался в срочной медпомощи, но в авто закончилось топливо. Инспекторы не раздумывая посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили в детскую хирургию.
Минская средняя школа №187 сегодня по праву считается одним из флагманов инклюзивного образования столицы.
Осень – это не только начало учебного года, но и сезон простуд. Вчера ребенок бегал по даче бодрый и здоровый, а через неделю в саду или школе кашель и температура. Родители часто задаются вопросом: можно ли проскочить этот период без больничных?
В Гомельском областном роддоме чествовали молодых мам, чьи малыши появились на свет с истинно богатырским весом – свыше четырех килограммов.
Вирусное видео в соцсетях увидела классный руководитель подростка. Педагог узнал своего ученика и вскоре связался с родителями.
Пришлось ли после такого приземления обращаться за медпомощью – неизвестно.
Как выяснилось, пистолет принадлежал родителю малыша – сотруднику полиции, однако не был служебным.
Наставниками для юных патриотов стали сотрудники милиции.
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