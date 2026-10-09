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Новости по тегу #Дети

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях
09 октября 2026 11:07

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов
08 октября 2026 14:56

В Москве спасли девочку, проглотившую 250 магнитов

Полиция Франции устроила кровавую бойню протестующим! Силовики калечат школьников
06 октября 2026 17:11

Полиция Франции устроила кровавую бойню протестующим! Силовики калечат школьников

От музея льна до иппотерапии: как идеи жителей меняют Гомельщину
06 октября 2026 16:51

От музея льна до иппотерапии: как идеи жителей меняют Гомельщину

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу
05 октября 2026 14:49

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187
03 октября 2026 13:08

Аэрохоккей, сенсорные комнаты и инклюзивное кафе! Узнали, как учат детей с РАС в минской школе №187

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»
03 октября 2026 12:15

Как сохранить здоровье ребенка в осенний период? Рассказала педиатр центра «Нордин»

Мам малышей-богатырей поздравили в Гомельском областном роддоме
03 октября 2026 11:28

Мам малышей-богатырей поздравили в Гомельском областном роддоме

«Игры» не остались без внимания – власти Бреста взяли под контроль опасные развлечения школьников
01 октября 2026 13:32

«Игры» не остались без внимания – власти Бреста взяли под контроль опасные развлечения школьников

Подростки в Бресте придумали себе развлечение – такой «досуг» может привести к трагедии
30 сентября 2026 14:52

Подростки в Бресте придумали себе развлечение – такой «досуг» может привести к трагедии

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет
29 сентября 2026 20:50

В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК
28 сентября 2026 13:55

В Дзержинске на базе РОВД открыли обновленную комнату истории для воспитанников ВПК