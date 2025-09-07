Новый зампредседателя Федерации гандбола – поговорили с Борисом Пуховским о планах, спорте и личном

В отечественном гандболе в 2025 году достаточно рокировок – на неделе в федерацию пришел известный спортсмен. Участник чемпионатов мира и Европы, игравший за сборную Беларуси 17 лет. Обладатель Кубка Евровызова, чемпион Сербии Борис Пуховский. Он уже как пару дней приступил к обязанностям заместителя председателя Белорусской федерации гандбола. Теперь в ответственности экс-игрока вопросы развития отечественного гандбола, включая регионы. Мы не могли оставить эту новость без внимания и пригласили Бориса Валерьевича Пуховского в студию «Спорттаймера».

Борис Пуховский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:

Владимир Николаевич очень сильно любил гандбол. И он делает, в принципе, все возможное и невозможное для того, чтобы держаться на уровне. Юлия Силипицкая, СТВ:

Бутсы, говорят у футболистов, повесил на гвоздь. А что у вас? Борис Пуховский

Кроссовки. Юлия Силипицкая:

Как ты принял решение? Борис Пуховский:

Это не за день, не за два, не за неделю, по форме своей чувствую. Мне не хотелось ехать в другую команду уровнем пониже, и жизненные всякие ситуации говорили о том, что домой надо ехать. И вообще соскучился. Я говорю, Александра, собирай чемоданы, наверное, все-таки это уже тот момент, когда надо ехать домой. Юлия Силипицкая:

Были вообще мысли, что будет после большого спорта? Борис Пуховский:

Да, мыслей было куча, потому что с 25 лет я лично думал: так, это же когда-то закончится, спорт это же всегда лотерея. Не дай бог что… Благодаря усилиям мамы и вообще всем, кто тогда находился рядом со мной, я закончил университет Максима Танка. Юлия Силипицкая:

Борис, так вы педагог.

Борис Пуховский:

Менеджер, наверное, больше, чем педагог. Не знаю. Я закончил, значит, образование и, ну вот, все, полностью отдался гандболу и все равно думал где-то там внутри: это же после жизнь начинается. И это, кстати, один из больших минусов спортсмена. Юлия Силипицкая:

Почему? Борис Пуховский:

Потому что на карту поставлено все, мы абсолютно все отдаем спорту для того, чтобы добиться каких-то результатов. Юлия Силипицкая:

Но это огромнейший, колоссальнейший опыт, причем твой опыт, он и международный, и в разные, назовем, мини-эпохи спорта как такового. То есть ты ходячая энциклопедия, я бы сказала, гуру. Борис Пуховский:

Ну не знаю, это можно сказать людям, наверное, которые выиграли большие титулы, и они, наверное, больше знают вот эти особенности. Юлия Силипицкая:

Это излишняя даже скромность! Борис Пуховский:

Однозначно я знал, что вернусь домой и поговорю с Владимиром Николаевичем о моем будущем, потому что вот этот багаж – его надо было бы, конечно, передать детям, которые сейчас начинают. И, в принципе, у меня есть что сказать им.