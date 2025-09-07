Новый зампредседателя Федерации гандбола – поговорили с Борисом Пуховским о планах, спорте и личном
В отечественном гандболе в 2025 году достаточно рокировок – на неделе в федерацию пришел известный спортсмен. Участник чемпионатов мира и Европы, игравший за сборную Беларуси 17 лет. Обладатель Кубка Евровызова, чемпион Сербии Борис Пуховский. Он уже как пару дней приступил к обязанностям заместителя председателя Белорусской федерации гандбола. Теперь в ответственности экс-игрока вопросы развития отечественного гандбола, включая регионы.
Мы не могли оставить эту новость без внимания и пригласили Бориса Валерьевича Пуховского в студию «Спорттаймера».
Борис Пуховский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:
Владимир Николаевич очень сильно любил гандбол. И он делает, в принципе, все возможное и невозможное для того, чтобы держаться на уровне.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Бутсы, говорят у футболистов, повесил на гвоздь. А что у вас?
Борис Пуховский
Кроссовки.
Юлия Силипицкая:
Как ты принял решение?
Борис Пуховский:
Это не за день, не за два, не за неделю, по форме своей чувствую. Мне не хотелось ехать в другую команду уровнем пониже, и жизненные всякие ситуации говорили о том, что домой надо ехать. И вообще соскучился. Я говорю, Александра, собирай чемоданы, наверное, все-таки это уже тот момент, когда надо ехать домой.
Юлия Силипицкая:
Были вообще мысли, что будет после большого спорта?
Борис Пуховский:
Да, мыслей было куча, потому что с 25 лет я лично думал: так, это же когда-то закончится, спорт это же всегда лотерея. Не дай бог что… Благодаря усилиям мамы и вообще всем, кто тогда находился рядом со мной, я закончил университет Максима Танка.
Юлия Силипицкая:
Борис, так вы педагог.
Борис Пуховский:
Менеджер, наверное, больше, чем педагог. Не знаю. Я закончил, значит, образование и, ну вот, все, полностью отдался гандболу и все равно думал где-то там внутри: это же после жизнь начинается. И это, кстати, один из больших минусов спортсмена.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Борис Пуховский:
Потому что на карту поставлено все, мы абсолютно все отдаем спорту для того, чтобы добиться каких-то результатов.
Юлия Силипицкая:
Но это огромнейший, колоссальнейший опыт, причем твой опыт, он и международный, и в разные, назовем, мини-эпохи спорта как такового. То есть ты ходячая энциклопедия, я бы сказала, гуру.
Борис Пуховский:
Ну не знаю, это можно сказать людям, наверное, которые выиграли большие титулы, и они, наверное, больше знают вот эти особенности.
Юлия Силипицкая:
Это излишняя даже скромность!
Борис Пуховский:
Однозначно я знал, что вернусь домой и поговорю с Владимиром Николаевичем о моем будущем, потому что вот этот багаж – его надо было бы, конечно, передать детям, которые сейчас начинают. И, в принципе, у меня есть что сказать им.
Борис Пуховский:
Большое доверие на меня возложено. И я надеюсь, что я все это оправдаю. Я буду стараться, мне тоже это интересно. Я такой же провинциальный мальчик, который приехал, попал, грубо говоря, в последний вагон и прожил полжизни с гандболом. И только из-за этого мне практически все было интересно, что он предлагал. Но остановились пока на этом. Может, дальше что-то будет другое.
Юлия Силипицкая:
Заместитель председателя Федерации – это, наверное, действительно очень большой пласт работы. И, наверное, с чего бы ты ни начал, это тоже будет очень здорово. Как для белорусского гандбола, так и для самого себя. Это новая, наверное, веха. Галстук уже подготовил?
Борис Пуховский:
Это вопрос к жене.
Юлия Силипицкая:
То есть на работу будешь ходить в галстуке и пиджаке?
Борис Пуховский:
Не знаю. Пока тяжело. Сейчас надо перейти на брюки вначале, а потом…
Об отечественной школе гандбола и том, кто вдохновляет – смотрите в видео.