Прямой эфир

Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко

07 сентября 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко-2

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Почему я и начала с труда, что главное – труд, потому что вот эти все замечательные места в рейтингах и показатели, они все, конечно же, от того, как хорошо мы работаем. На сегодня еще один индикатор, который говорит о том, что, в принципе, можно о такой экономической составляющей трудовой судить, и он положительный, это уровень безработицы.

Да, мы слышали, что сегодня он такой достаточно низкий, я бы сказала, он практически самый низкий за всю историю наблюдений Беларуси – 2,6 % составляет. Уровень молодежной безработицы традиционно чуть выше, потому что молодежь где-то и учится, это 5,6 %. И если мы сравниваем с другими странами, например, с теми же странами Евросоюза, про которые вы говорите отдельно, то уровень безработицы молодежной больше 14,7 %.

А если мы говорим про уровень безработицы в целом в странах Прибалтики, то он колеблется до 7,7 %. То есть эти показатели гораздо выше наших национальных, белорусских.

# Государственная социальная политика # Александр Осенко # Наталия Павлюченко

Другие новости рубрики

Все новости
Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз
07 сентября 2025 07:25

Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз

«Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу
07 сентября 2025 07:17

«Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу

Сустрэчы з пісьменнікамі, аўтограф-сесіі i скідкі на кнігі – як Лiда сустрэла Дзень беларускага пісьменства?
06 сентября 2025 19:05

Сустрэчы з пісьменнікамі, аўтограф-сесіі i скідкі на кнігі – як Лiда сустрэла Дзень беларускага пісьменства?