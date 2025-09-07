Уровень безработицы в Беларуси гораздо ниже, чем в странах Прибалтики – Павлюченко

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Почему я и начала с труда, что главное – труд, потому что вот эти все замечательные места в рейтингах и показатели, они все, конечно же, от того, как хорошо мы работаем. На сегодня еще один индикатор, который говорит о том, что, в принципе, можно о такой экономической составляющей трудовой судить, и он положительный, это уровень безработицы.

Да, мы слышали, что сегодня он такой достаточно низкий, я бы сказала, он практически самый низкий за всю историю наблюдений Беларуси – 2,6 % составляет. Уровень молодежной безработицы традиционно чуть выше, потому что молодежь где-то и учится, это 5,6 %. И если мы сравниваем с другими странами, например, с теми же странами Евросоюза, про которые вы говорите отдельно, то уровень безработицы молодежной больше 14,7 %.

А если мы говорим про уровень безработицы в целом в странах Прибалтики, то он колеблется до 7,7 %. То есть эти показатели гораздо выше наших национальных, белорусских.