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Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз

07 сентября 2025 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко. 

Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз-2

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Надо сказать, что по ВВП по покупательской способности мы – 56 место из 164 стран. То есть это хороший уровень. В первой половине 170 стран по индексу социального прогресса. Это все расчетные величины, которые строятся исходя из наших условий, из того, насколько у нас велика социальная поддержка.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Причем это считаем не мы, это считают они.

Наталия Павлюченко:
Да, безусловно. Даже если мы говорим про наши цифры, у нас есть такой индикатор – уровень малообеспеченности населения. Уровень малообеспеченности – это когда на одного члена семьи приходятся доходы ниже определенного порога. В 1995 году, казалось бы, далеком, 30 лет назад практически, он составлял 38,5 %, уровень малообеспеченности. Сейчас 3,5 %.

Александр Осенко:
В 10 раз уменьшился. 3,5 % – это практически ничего.

Наталия Павлюченко:
Доходы населения за последние 30 лет, реальные доходы населения, увеличились в 9 раз. 

# Наталия Павлюченко # Экономика # Александр Осенко

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