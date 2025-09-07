Павлюченко: уровень малообеспеченности населения Беларуси за 30 лет уменьшился в 10 раз

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Надо сказать, что по ВВП по покупательской способности мы – 56 место из 164 стран. То есть это хороший уровень. В первой половине 170 стран по индексу социального прогресса. Это все расчетные величины, которые строятся исходя из наших условий, из того, насколько у нас велика социальная поддержка.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Причем это считаем не мы, это считают они.

Наталия Павлюченко:

Да, безусловно. Даже если мы говорим про наши цифры, у нас есть такой индикатор – уровень малообеспеченности населения. Уровень малообеспеченности – это когда на одного члена семьи приходятся доходы ниже определенного порога. В 1995 году, казалось бы, далеком, 30 лет назад практически, он составлял 38,5 %, уровень малообеспеченности. Сейчас 3,5 %.

Александр Осенко:

В 10 раз уменьшился. 3,5 % – это практически ничего.

Наталия Павлюченко:

Доходы населения за последние 30 лет, реальные доходы населения, увеличились в 9 раз.