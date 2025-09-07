В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности

Свята хоць і прыпадае на першую нядзелю верасня, шырока адзначаць яго пачалі яшчэ напярэдадні, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ.
На Дне белорусской письменности в Лиде назвали лауреатов национальной литературной премии.
Свята хоць і прыпадае на першую нядзелю верасня, шырока адзначаць яго пачалі яшчэ напярэдадні, расказалi ў праграме Навiны «24 гадзiны» на СТБ.
На Дне белорусской письменности в Лиде назвали лауреатов национальной литературной премии.
Адной з цэнтральных падзей другога дня святкавання – стала прэзентацыя кніг, якія выпусцілі спецыяльна да Дня беларускага пісьменства. Сярод іх – падарункавае выданне з фотаздымкамі, зборнік з творамі лідскіх аўтараў і кніга для дзяцей. Навінкі папоўняць мясцовыя бібліятэчныя фонды, таксама іх можна набыць падчас свята.
Марына Грыгор'ева, галоўны спецыаліст аддзела iдэалагічнай работы i па справах моладзі Лідскага райвыканкама:
Традиционно ко Дню белорусской письменности издаются книги специально при финансовой поддержке Министерства информации, в данном случае это был фотоальбом «Лідскі край з любоўю і назаўжды». Это получилась такая своеобразная летопись, мы коснулись и истории, мы подобрали архивные фотографии, то есть довольно интересно, но самое главное, что там есть люди, 25 авторов эссе, которые признались в любви к своему родному краю.
Вольга Тарасюк, начальнік упраўлення адукацыі Лідскага райвыканкама:
Быў рэалізаваны шэраг цікавых праектаў, адным з іх стала складанне кнігі «З Міхасём і Міхалінкай крочым роднымі сцяжынкамі». Гэта маленькія беларусы, якія крочаць па Лідчыне, знаёмяць першакласнікаў з гісторыяй, культурай і сучаснасцю нашай Лідчыны
Урачыстая цырымонія закрыцця свята адбудзецца ўвечары. На галоўнай сцэне перададуць вымпел сталіцы наступнага Дня пісьменства – Касцюковічам, дзе таксама нарадзіліся вядомыя беларускія пісьменнікі і паэты, якія праслаўлялі родны край у сваіх творах.