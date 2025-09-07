В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности

Адной з цэнтральных падзей другога дня святкавання – стала прэзентацыя кніг, якія выпусцілі спецыяльна да Дня беларускага пісьменства. Сярод іх – падарункавае выданне з фотаздымкамі, зборнік з творамі лідскіх аўтараў і кніга для дзяцей. Навінкі папоўняць мясцовыя бібліятэчныя фонды, таксама іх можна набыць падчас свята.

Марына Грыгор'ева, галоўны спецыаліст аддзела iдэалагічнай работы i па справах моладзі Лідскага райвыканкама:

Традиционно ко Дню белорусской письменности издаются книги специально при финансовой поддержке Министерства информации, в данном случае это был фотоальбом «Лідскі край з любоўю і назаўжды». Это получилась такая своеобразная летопись, мы коснулись и истории, мы подобрали архивные фотографии, то есть довольно интересно, но самое главное, что там есть люди, 25 авторов эссе, которые признались в любви к своему родному краю.