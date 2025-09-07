Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу высказался премьер Польши. Дональд Туск пригрозил нам особыми мерами из-за учений, которые, как он до сих пор уверен, пройдут вблизи польской границы. Хотя уже давно известно, что тренировки перенесли вглубь территории. Также Туск не уточнил, какие именно провокации с белорусской стороны имелись в виду. В то же время он уверен, что учения «Запад-2025» – это тренировка нападения на Польшу, и Варшава вместе с союзниками готовится отреагировать на «агрессивные маневры». НАТО также будет отвечать соответствующими учениями.

Как раз сейчас Альянс проводит целую серию учений у белорусских границ, которые несопоставимы по интенсивности и масштабам с нашими. Маневры проходят практически по всей Прибалтике и будут продолжаться не один месяц. В той же Польше идут крупнейшие за последние годы маневры «Железный защитник». В них задействованы более 30 тысяч военных и 600 единиц техники. В Литве начался «Гром Перкунаса». Эти маневры продлятся 2 месяца и соберут 17 тысяч военных. А еще раньше Вильнюс заявлял, что может восстановить ранее осушенные болота рядом с белорусской границей. На это уйдут десятилетия и миллионы евро, но ничего не жалко ради безопасности. Тем более если на это исправно выделяют деньги из Брюсселя.

А помните, как на прошлой неделе на польско-белорусской границе нарисовались Туск с фон дер Ляйен. Наверное, любовались своим творением – бетонной стеной, которую выстроили на европейские деньги, но легче от этого на границе не стало. Западных чиновников даже пугали, мол, отложите поездку, на рубежах нынче опасно. Но этот визит подтверждает обратное. Вы верите, что Туск и фон дер Ляйен поехали бы туда, где реально опасно?

А вот как все выглядело с нашей стороны. Этим видео поделились белорусские пограничники. Мы спокойно наблюдали, не вмешивались и обеспечивали европейскую безопасность, то есть белорусские пограничники несли службу в полном объеме и честно выполняли свой долг, как наши люди, впрочем, всегда и делают. Ну, если хотят на границу, пусть приезжают. Нам-то что. Но этот пиар на войне и поиске врагов не поможет в решении настоящих проблем, которые власти Польши пытаются замаскировать.