Почему НАТО без конца проводит учения у наших границ и в какие соцпроблемы погружается Польша – аналитика
Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу высказался премьер Польши. Дональд Туск пригрозил нам особыми мерами из-за учений, которые, как он до сих пор уверен, пройдут вблизи польской границы. Хотя уже давно известно, что тренировки перенесли вглубь территории.
Также Туск не уточнил, какие именно провокации с белорусской стороны имелись в виду. В то же время он уверен, что учения «Запад-2025» – это тренировка нападения на Польшу, и Варшава вместе с союзниками готовится отреагировать на «агрессивные маневры». НАТО также будет отвечать соответствующими учениями.
Как раз сейчас Альянс проводит целую серию учений у белорусских границ, которые несопоставимы по интенсивности и масштабам с нашими. Маневры проходят практически по всей Прибалтике и будут продолжаться не один месяц. В той же Польше идут крупнейшие за последние годы маневры «Железный защитник». В них задействованы более 30 тысяч военных и 600 единиц техники. В Литве начался «Гром Перкунаса». Эти маневры продлятся 2 месяца и соберут 17 тысяч военных.
А еще раньше Вильнюс заявлял, что может восстановить ранее осушенные болота рядом с белорусской границей. На это уйдут десятилетия и миллионы евро, но ничего не жалко ради безопасности. Тем более если на это исправно выделяют деньги из Брюсселя.
А помните, как на прошлой неделе на польско-белорусской границе нарисовались Туск с фон дер Ляйен. Наверное, любовались своим творением – бетонной стеной, которую выстроили на европейские деньги, но легче от этого на границе не стало. Западных чиновников даже пугали, мол, отложите поездку, на рубежах нынче опасно. Но этот визит подтверждает обратное. Вы верите, что Туск и фон дер Ляйен поехали бы туда, где реально опасно?
А вот как все выглядело с нашей стороны. Этим видео поделились белорусские пограничники. Мы спокойно наблюдали, не вмешивались и обеспечивали европейскую безопасность, то есть белорусские пограничники несли службу в полном объеме и честно выполняли свой долг, как наши люди, впрочем, всегда и делают.
Ну, если хотят на границу, пусть приезжают. Нам-то что. Но этот пиар на войне и поиске врагов не поможет в решении настоящих проблем, которые власти Польши пытаются замаскировать.
Рейтинг премьера Туска – всего около 20 %, и простых поляков беспокоят совсем не военные угрозы с Востока, которыми пугают в Польше всех и вся, а то, что можно умереть в ожидании скорой или в очереди в больнице. Это не фигура речи. Отнюдь. Об этом пишут местные СМИ. Часами ждут помощи. Пациенты отделения неотложной помощи в Варшаве теряют сознание от истощения – это заголовок польского издания Fakt. В материале говорится, что отделения скорой помощи варшавской больницы находятся в осаде.
Пациенты ждут приема по 10-15 часов. Причина в нехватке средств и персонала. В Польше самый низкий показатель количества врачей на душу населения в Европе – в среднем он в два раза ниже, чем по ЕС, и примерно в полтора раза меньше, чем в Беларуси. Страна несколько лет пыталась увеличить набор кадров, но, получив диплом, польские врачи едут в Британию, Скандинавию и Германию. Если же кто-то остается работать в стране, то идет в частный сектор. В итоге скорая приезжает через несколько часов даже в столице, а в регионах ситуация и того хуже. «Сейчас в больницах люди умирают, а не выздоравливают», – пишут журналисты Fakt.
При этом Польша как будто на военном положении. Войной объясняют нехватку денег буквально на все. Сверх того, Кароль Навроцкий подтвердил Трампу, что пригласит дополнительные американские войска и увеличит оборонные расходы до 5 % ВВП. А значит, очереди в больницах, как и вакансии среди медперсонала, будут только увеличиваться.