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Новости по тегу #Семья

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился
11 июня 2026 14:57

Беларусь стала для него вторым домом! Сириец переехал в Копыль и по-настоящему влюбился

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»
16 мая 2026 17:33

В Минске прошел форум «Мама без фильтров 2.0»

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»
15 мая 2026 18:00

Во Фрунзенском районе Минска провели этап конкурса «Семья года»

В Беларуси проходит VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда»
15 мая 2026 14:01

В Беларуси проходит VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда»

Общий стаж превысил 430 лет! Рассказываем про трудовую династию, работающую на «Гомельдрев»
02 мая 2026 16:50

Общий стаж превысил 430 лет! Рассказываем про трудовую династию, работающую на «Гомельдрев»

Пример райцентра с развитой социальной инфраструктурой – что показали Лукашенко в Петрикове?
25 апреля 2026 18:04

Пример райцентра с развитой социальной инфраструктурой – что показали Лукашенко в Петрикове?

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов
25 апреля 2026 17:45

Самые милые кадры – Лукашенко пообщался с будущими мамами и пожелал им успехов

«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми
13 апреля 2026 16:49

«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми

В Беларуси утверждена Информационная стратегия государственной семейной политики на 2026-30-й годы
10 апреля 2026 06:41

В Беларуси утверждена Информационная стратегия государственной семейной политики на 2026-30-й годы

Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»
09 апреля 2026 07:37

Как сохранить гармонию в семье? В Минске прошла встреча клуба поддержки женщин «Я – Новая!»

Помочь женщинам исполнить мечту! Главные изменения в программе ЭКО обсудили с Еленой Гошкевич
28 марта 2026 12:36

Помочь женщинам исполнить мечту! Главные изменения в программе ЭКО обсудили с Еленой Гошкевич

Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист
25 марта 2026 10:05

Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист