Новости по тегу #Семья

В нашу страну Мухаммед пока приехал один. В Сирии осталась жена и двое детей. Главная задача сейчас – свить для них надежное гнездышко.
Своим опытом поделились известные телеведущие, психологи, спортсменки и блогеры. Все спикеры – мамы, поэтому разговор строился не на теории, а на личном опыте и практических советах.
Победители будут представлять Фрунзенский район на городском конкурсе, который состоится в сентябре и будет приурочен ко Дню города.
Дискуссионные площадки развернулись во всех епархиях Белорусского экзархата.
Начиналось все в 1950 году, когда на деревообрабатывающий комбинат пришли Иван и Надежда Шевцовы. Супруги устроились на фанерное производство и помогали поднимать промышленность в тяжелое послевоенное время. Дети шли по их стопам с юных лет.
Главные новости этой субботы пришли из Петрикова. Этот 10-тысячный уютный городок на юге Беларуси – пример небольшого райцентра с развитой социальной инфраструктурой, ну или просто удобного и комфортного для жизни.
Кадры – претенденты на звание самых милых в эту субботу – вашему вниманию.
Сегодня в стране предпринимательством занимаются более 85 тысяч женщин – это почти 42 % всего бизнес-сообщества.
Стратегия предполагает переход от формального освещения к более человеческому, эмоциональному и практическому контенту.
В доверительной обстановке женщины обсуждали, как сохранить гармонию в семье и не потерять собственную идентичность среди повседневных забот. Психологи помогали найти пути выхода из состояния тревоги к осознанному принятию ситуации.
Теперь будет доступна вторая бесплатная попытка, и воспользоваться процедурой смогут не только замужние женщины, но и те, кто не состоит в браке.
Брачный договор – это не панацея от всех проблем, но он может выступать фундаментом для построения счастливой семейной жизни, а также рациональным способом разрешения внутрисемейных споров.
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