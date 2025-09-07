«Каждая цифра – реальная помощь». Наталия Павлюченко рассказала, почему выбрала социальную сферу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы ушли в социальную политику?

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

История очень интересная. На самом деле в финансах есть, конечно же, ряд направлений. Финансирование народного хозяйства, в том числе сельского. Есть финансирование капитальных вложений. Есть финансирование так называемой производственной сферы. А есть финансирование непроизводственной сферы, социальной сферы. Это образование, здравоохранение, спорт, культура и социальная защита. И вот тогда, придя в это молодым специалистом, у меня так получилось, что я сразу занималась финансированием здравоохранения Минской области совсем недолго, а потом уже на протяжении длительного периода как раз финансированием социальной защиты. И очень хорошо была с этим знакома. И, конечно же, здесь я четко понимала, что в этой сфере, в этом направлении каждая цифра – это не просто какое-то значение на бумаге, это реальный инструмент и реальная помощь, которая позволяет сделать жизнь людей лучше.

Александр Осенко:

Конкретный человек и конкретная судьба человека за каждой цифрой.

Наталия Павлюченко:

Да. И все больше и больше работая в этом направлении, я понимала, что эта сфера мне не чужда.

Александр Осенко:

И в ней, в этой социальной составляющей, приходится еще общаться с живыми людьми. Не с предпринимателями, как у вас было, а именно вот с пенсионерами, с многодетными.

Наталия Павлюченко:

Часто бывают такие моменты, когда с человеком встречаешься, когда есть запрос, когда разбираешься. Ну, конечно, в первую очередь это законодательство, но я бы сказала даже, в самую первую очередь это человеческое отношение. Когда мы детально разбираемся в ситуации человека, когда есть чем помочь.