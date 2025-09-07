Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем

Валянціна Драбышэўская, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:

Так приятно, когда загораются глаза у ребят, когда они берут книгу. Именно бумажную книгу – ведь мы же понимаем, что сегодня дети находятся больше в гаджетах – и потом делятся своими впечатлениями. Для меня как для писателя это, я бы сказала, самое важное в моей писательской жизни.