Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем
Старажытны горад Ліда прымаў Дзень беларускага пісьменства. Свята з глыбокім сэнсам і гісторыяй. Менавіта Беларусь пазнаёміла Усходнюю Еўропу з кнігадрукаваннем, і зараз мы адзначаем 500-годдзе першай друкаванай кнігі Францыска Скарыны, паведамілі ў праграме «Тыдзень» на СТБ.
Акрамя гэтага ў Лідзе ўспаміналі Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэтыя падзеі таксама моцна паўплывалі на наш лёс і нашлі месца на старонках многіх кніг, якія ў выніку сталі класікай беларускай і сусветнай літаратуры.
Як паказваюць апошнія даследаванні, беларусы чытаць любяць: кожны трэці бярэ кнігу ў рукі ці кожны дзень, ці некалькі разоў на тыдзень. А калі стаіць выбар, каго з аўтараў выбраць, то тут адназначнага адказу няма. Мы амаль аднолькава ставімся і да мэтраў, і да сучаснікаў. Што зараз пішуць і што чытаюць беларусы, наглядна паказаў і Дзень пісьменства, дзе сабраліся і літаратары, і чытачы.
Быццам са старонак падручніка гісторыі: рыцары, турніры, князь Гедымін – заснавальнік Лідскага замка. Ліда – сталіца 32-га Дня беларускага пісьменства, працягвае літаратурную эстафету. На свяце прэзентавалі тры новыя кнігі.
В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности.
Вось і вуліцы Ліды ператварыліся ў адну вялікую бібліятэку пад адкрытым небам: яркую, разнапланавую, маштабную, але галоўнае, з любоўю да роднага слова, мілагучнага, нібы песня.
Вандроўка па фестывалю кнігі і прэсы ад томіка Аркадзя Куляшова праз прызнанне Якуба Коласа ў любові да роднага кута да сучаснага пісьменства. Вядомыя аўтары дораць гасцям аўтографы на форзацах, і тут запальваюцца новыя зоркі на літаратурным небасхіле.
Валянціна Драбышэўская, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Так приятно, когда загораются глаза у ребят, когда они берут книгу. Именно бумажную книгу – ведь мы же понимаем, что сегодня дети находятся больше в гаджетах – и потом делятся своими впечатлениями. Для меня как для писателя это, я бы сказала, самое важное в моей писательской жизни.
Талент айчынных пісьменнікаў прызнаюць далёка за мяжой – творы перакладзены на дзясяткі моў свету. У нашай краіне штогод выдаецца больш за 8 тысяч кніг, беларусы працягваюць заставацца адной з самых чытаючых нацый.
Падрабязней у відэаматэрыяле.