Прямой эфир

Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем

07 сентября 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Старажытны горад Ліда прымаў Дзень беларускага пісьменства. Свята з глыбокім сэнсам і гісторыяй. Менавіта Беларусь пазнаёміла Усходнюю Еўропу з кнігадрукаваннем, і зараз мы адзначаем 500-годдзе першай друкаванай кнігі Францыска Скарыны, паведамілі ў праграме «Тыдзень» на СТБ.

Акрамя гэтага ў Лідзе ўспаміналі Перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Гэтыя падзеі таксама моцна паўплывалі на наш лёс і нашлі месца на старонках многіх кніг, якія ў выніку сталі класікай беларускай і сусветнай літаратуры. 

Як паказваюць апошнія даследаванні, беларусы чытаць любяць: кожны трэці бярэ кнігу ў рукі ці кожны дзень, ці некалькі разоў на тыдзень. А калі стаіць выбар, каго з аўтараў выбраць, то тут адназначнага адказу няма. Мы амаль аднолькава ставімся і да мэтраў, і да сучаснікаў. Што зараз пішуць і што чытаюць беларусы, наглядна паказаў і Дзень пісьменства, дзе сабраліся і літаратары, і чытачы.

Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем-2

Быццам са старонак падручніка гісторыі: рыцары, турніры, князь Гедымін – заснавальнік Лідскага замка. Ліда – сталіца 32-га Дня беларускага пісьменства, працягвае літаратурную эстафету. На свяце прэзентавалі тры новыя кнігі.

В Лиде представили книги, специально выпущенные ко Дню белорусской письменности.

Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем-4

Вось і вуліцы Ліды ператварыліся ў адну вялікую бібліятэку пад адкрытым небам: яркую, разнапланавую, маштабную, але галоўнае, з любоўю да роднага слова, мілагучнага, нібы песня.

Вандроўка па фестывалю кнігі і прэсы ад томіка Аркадзя Куляшова праз прызнанне Якуба Коласа ў любові да роднага кута да сучаснага пісьменства. Вядомыя аўтары дораць гасцям аўтографы на форзацах, і тут запальваюцца новыя зоркі на літаратурным небасхіле.

Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем-6

Валянціна Драбышэўская, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Так приятно, когда загораются глаза у ребят, когда они берут книгу. Именно бумажную книгу – ведь мы же понимаем, что сегодня дети находятся больше в гаджетах – и потом делятся своими впечатлениями. Для меня как для писателя это, я бы сказала, самое важное в моей писательской жизни.

Ад прэзентацый да выступленняў – якім атрымаўся Дзень пісьменства ў Лідзе? Распавядаем-8

Талент айчынных пісьменнікаў прызнаюць далёка за мяжой – творы перакладзены на дзясяткі моў свету. У нашай краіне штогод выдаецца больш за 8 тысяч кніг, беларусы працягваюць заставацца адной з самых чытаючых нацый.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

# Книги

Другие новости рубрики

Все новости
Здравствуй, новая жизнь! Как проходит адаптация первокурсников в вузах и колледжах
07 сентября 2025 17:22

Здравствуй, новая жизнь! Как проходит адаптация первокурсников в вузах и колледжах

«Цель достигнута» – Хренин оценил результаты учений ОДКБ
07 сентября 2025 17:03

«Цель достигнута» – Хренин оценил результаты учений ОДКБ

Терроризм, наркотрафик, экстремизм – как страны ШОС противостоят международной преступности
07 сентября 2025 17:02

Терроризм, наркотрафик, экстремизм – как страны ШОС противостоят международной преступности