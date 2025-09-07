Накопительные пенсии в Беларуси: какие условия предлагает государство – рассказала министр соцзащиты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Пенсионные выплаты. Но человек должен сам как-то о себе еще заботиться, те, кто выходят на пенсию.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Безусловно.
Александр Осенко:
Вот, например, я, скажу честно, я заключил контракт по добровольному накопительному пенсионному страхованию. Как эта тема вообще залетела в народ? А вы пользуетесь?
Наталия Павлюченко:
Да, более того, я скажу, что договор у меня один из первых, он номер 5. Мы услышали запрос о том, что должны быть новые форматы. Казалось бы, в таком непростом деле, как пенсионное обеспечение, но вот эта старая, проверенная уже, солидарная система, она должна в том числе и получить развитие. Какое же развитие в пенсионном обеспечении?
Безусловно, это накопительная пенсия. Все понимают о том, что вот у меня средства, вот счет капитализируется, и через какое-то время я получу эти выплаты.
Александр Осенко:
Ну, так за ними же можно наблюдать в интернете.
Наталия Павлюченко:
Но была задача. Понимая, что для нашей страны это дело новое. Да и достаточно непростое, потому что все мы прекрасно знаем, что пенсионные накопительные системы, они имеют определенный риск в странах в отдельных, где, так скажем, отданы на откуп коммерческим структурам.
Поэтому была задача – разработать такие условия, чтобы они заинтересовывали наших граждан, чтобы это было так, достаточно привлекательно и, конечно же, низкорискованно. Безусловно, есть негативный опыт европейских стран, который сказывался. Поэтому первая история, низкорискованность – это государственное предприятие, где вклады застрахованы и гарантируются государством, и вторая составляющая – заинтересованность.
Вот здесь мы думали над таким форматом совместно с Министерством финансов, как же нам посмотреть, чтобы действительно наши граждане отреагировали, начали участие в системе. И вот родился такой формат. Если ты принимаешь решение участвовать в системе дополнительного страхования пенсионного, то столько же, до 3 %, государство тебе добавляет.
Капитализация совместной истории и совокупной части средств происходит на выгодных условиях, соответствующих ставке рефинансирования. Это позволяет успешно реализовывать проекты.
В связи с этим была поставлена задача, разработан проект указа, который был доложен главе государства и получил его поддержку. Система уже работает и развивается, и вы, возможно, не знаете об этом. На данный момент в ней участвует 57 тысяч человек. Я вижу ее дальнейшее развитие, но мы все склонны к осторожности. Когда появляются первые результаты, мы становимся смелее в решении различных вопросов.
В конце текущего года начнутся первые выплаты по дополнительному пенсионному страхованию. Первые 47 счастливчиков начнут получать пенсии. В начале следующего года их количество увеличится. Для человека это двойная выгода: он решился на одну выплату, и государство помогло ему, предоставив еще одну. Таким образом, мы начали развивать накопительные пенсионные системы в стране.