Накопительные пенсии в Беларуси: какие условия предлагает государство – рассказала министр соцзащиты

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Александр Осенко: Вот, например, я, скажу честно, я заключил контракт по добровольному накопительному пенсионному страхованию. Как эта тема вообще залетела в народ? А вы пользуетесь?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Пенсионные выплаты. Но человек должен сам как-то о себе еще заботиться, те, кто выходят на пенсию.

Наталия Павлюченко:

Да, более того, я скажу, что договор у меня один из первых, он номер 5. Мы услышали запрос о том, что должны быть новые форматы. Казалось бы, в таком непростом деле, как пенсионное обеспечение, но вот эта старая, проверенная уже, солидарная система, она должна в том числе и получить развитие. Какое же развитие в пенсионном обеспечении?

Безусловно, это накопительная пенсия. Все понимают о том, что вот у меня средства, вот счет капитализируется, и через какое-то время я получу эти выплаты.

Александр Осенко:

Ну, так за ними же можно наблюдать в интернете.

Наталия Павлюченко:

Но была задача. Понимая, что для нашей страны это дело новое. Да и достаточно непростое, потому что все мы прекрасно знаем, что пенсионные накопительные системы, они имеют определенный риск в странах в отдельных, где, так скажем, отданы на откуп коммерческим структурам.

Поэтому была задача – разработать такие условия, чтобы они заинтересовывали наших граждан, чтобы это было так, достаточно привлекательно и, конечно же, низкорискованно. Безусловно, есть негативный опыт европейских стран, который сказывался. Поэтому первая история, низкорискованность – это государственное предприятие, где вклады застрахованы и гарантируются государством, и вторая составляющая – заинтересованность.

Вот здесь мы думали над таким форматом совместно с Министерством финансов, как же нам посмотреть, чтобы действительно наши граждане отреагировали, начали участие в системе. И вот родился такой формат. Если ты принимаешь решение участвовать в системе дополнительного страхования пенсионного, то столько же, до 3 %, государство тебе добавляет.