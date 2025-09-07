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Соболенко выигрывает US Open второй год подряд

07 сентября 2025 17:08
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Соболенко выигрывает US Open второй год подряд-0

В финале US Open Арина Соболенко победила Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Об этом пишет ТАСС.

Эта победа стала для белорусской теннисистки 100-й на турнирах Большого шлема. В 2025 году она доходила до финала на трех из четырех таких турниров, уступив только на Уимблдоне.

В рейтинге WTA Соболенко занимает первое место, ей 27 лет, и на ее счету 21 титул в одиночном разряде. Она четырежды побеждала на турнирах Большого шлема – дважды в Австралии и дважды в США. Первый раз за 11 лет ей удалось защитить свой титул на US Open, повторив достижение Серены Уильямс.

24-летняя Анисимова впервые поднимается на четвертое место в рейтинге WTA. На ее счету три титула и два финала турниров Большого шлема, включая Уимблдон. С 2024 года, когда Пегула проиграла Соболенко, американские теннисистки неизменно выходили в финал.

Фото: pixabay

# Теннис

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