В Беларуси хотят оплачивать отпуск для отцов при рождении ребёнка – глава Минтруда о планах

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Отцы могут идти в декретный отпуск. Много пользуются пап?

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Изучали этот вопрос.

Александр Осенко:

Один товарищ был в декрете и хорошо себя чувствует.

Наталия Павлюченко:

Замечательно. И этого товарища нужно ставить в пример. Почему? Потому что на самом деле не получила массового, широкого распространения эта практика. Уйти в декретный отпуск и ухаживать за ребенком могут и папа, и мама в соответствии с Трудовым кодексом. Но все-таки у нас белорусские семьи достаточно классические, в основном ухаживают за ребенком и находятся в декретном отпуске мамы. Но еще одно нововведение, которое у нас было, – это отпуск отца. Не декретный отпуск, а отпуск отца, работающего отца, двухнедельный, на 14 дней, когда он может его взять (и это сверх трудового отпуска) и также радоваться таким приятным событиям, как рождение ребенка, помогать маме воспитывать.

Но изучили практику, социология нам в помощь, посмотрели, что на самом деле этой нормой не так много пользуются предприятия, организации. Провели опрос – почему. Потому что в Трудовом кодексе предусматривается, что этот отпуск оплачивается только по желанию нанимателя. И посмотрели, если в колдоговоре есть такие условия, как оплата, то, конечно, здесь порядка 38 % отцы пользуются этим отпуском. Это те, которые уже занесли себе в колдоговор такие условия. Конечно, отсутствие оплаты не дает развиваться этому институту. Но мы думаем, что с этим делать. И планируем пап как-то все-таки поддержать.