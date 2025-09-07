Ни слова об Украине. В Киеве неожиданно обиделись на участников саммита ШОС

Трамп рискует оказаться в гордом одиночестве в своей борьбе против всего мира. Это показал тот же саммит ШОС, который объединил большую часть планеты. И это только начало. Ни с Китаем, ни с Россией, ни с Индией выстроить отношения у Белого дома не получилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эффект даже обратный. На полях саммита ШОС впервые за 7 лет встретились главы Китая и Индии, а Путин провел переговоры с Моди и Ким Чен Ыном.

Шанхайский дух на этой неделе объединил большую часть мира. Того мира, где не будет ни войн, ни санкций, ни назидательного тона. К этому стремиться Глобальный Юг и посылает Западу вполне понятный сигнал, что сильно раздражает политиков в Белом доме. Попытки доминировать предпринималась с завидной регулярностью. Одна из стратегий – сталкивать лбами сильных мира сего. Все последние годы Запад пытался Нью-Дели противопоставить Пекину. И делал на это ставку вплоть до последних минут перед саммитом. Трамп звонил Моди четыре раза, требуя отказаться от российской нефти. Но лидеры КНР, России, Индии дали понять, что взаимопонимание есть, а западных санкций, как говорит наш Президент, больше нет.

Раджан Кумар, доцент Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Индия):

Одно важное сообщение, которое Индия хотела отправить Трампу и его администрации, в том, что Индию нельзя запугивать. США установили тариф в 50 % на индийские товары и продукты. И благодаря этому мы начали активно взаимодействовать с другими странами на встрече ШОС.

Премьер Индии лично встретился с Си Цзиньпинем. Они договорились укреплять сотрудничество, обсудили пограничный конфликт и восстановили авиасообщение между странами. В конце концов, от уровня этих контактов зависит судьба почти 3 миллиардов человек. Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Мы являемся двумя самыми густонаселенными странами мира и частью Глобального Юга. Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а дракон и слон должны объединиться.

Общие темы с Индией есть и у Беларуси. Твит Моди о встрече с Александром Лукашенко набрал больше 6 миллионов просмотров. Индийский эксперт объясняет этот феномен еще советскими связями и нынешним авторитетом белорусского лидера. Раджан Кумар:

Традиционно во времена Советского Союза у нас были хорошие связи. Между странами состоялось много парламентских обменов. Лукашенко пользуется уважением в Индии, а теперь Беларусь также является частью ШОС и других организаций в Евразии. И в Индии это воспринимают очень позитивно, но нам нужно сделать гораздо больше: в плане торговли, технологического сотрудничества, обмена оборонной продукцией.

Саммит в Пекине показал, что больше нет барьеров в дипломатии. Более полувека Запад пытался поставить на место неугодные государства, такие как Иран и КНДР, чтобы лишить их голоса на международной арене. Сегодня ШОС, конечно, не заменит ООН, но это пример того, как нужно работать. И генсек организации лично приехал в Тяньцзинь. А после Генассамблея ООН официально одобрила сотрудничество с ШОС.

Кроме Трампа, на страны ШОС неожиданно обиделись в Киеве: мол, почему по Украине на саммите ничего не заявили? Ни слова в итоговой декларации и за столом переговоров – констатировал украинский МИД. Возможно, в Китае было не до того в эти дни. Есть вопросы глобальнее. По итогу помощник Президента России заявил, что в кулуарах поднимали вопросы украинского конфликта. Но без подробностей. Путин, отвечая на вопросы журналистов, высказался по Украине. Хотя и Америку никому не открыл.