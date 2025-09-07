Ни слова об Украине. В Киеве неожиданно обиделись на участников саммита ШОС
Трамп рискует оказаться в гордом одиночестве в своей борьбе против всего мира. Это показал тот же саммит ШОС, который объединил большую часть планеты. И это только начало. Ни с Китаем, ни с Россией, ни с Индией выстроить отношения у Белого дома не получилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эффект даже обратный. На полях саммита ШОС впервые за 7 лет встретились главы Китая и Индии, а Путин провел переговоры с Моди и Ким Чен Ыном.
Шанхайский дух на этой неделе объединил большую часть мира. Того мира, где не будет ни войн, ни санкций, ни назидательного тона. К этому стремиться Глобальный Юг и посылает Западу вполне понятный сигнал, что сильно раздражает политиков в Белом доме.
Попытки доминировать предпринималась с завидной регулярностью. Одна из стратегий – сталкивать лбами сильных мира сего. Все последние годы Запад пытался Нью-Дели противопоставить Пекину. И делал на это ставку вплоть до последних минут перед саммитом. Трамп звонил Моди четыре раза, требуя отказаться от российской нефти. Но лидеры КНР, России, Индии дали понять, что взаимопонимание есть, а западных санкций, как говорит наш Президент, больше нет.
Раджан Кумар, доцент Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Индия):
Одно важное сообщение, которое Индия хотела отправить Трампу и его администрации, в том, что Индию нельзя запугивать. США установили тариф в 50 % на индийские товары и продукты. И благодаря этому мы начали активно взаимодействовать с другими странами на встрече ШОС.
Премьер Индии лично встретился с Си Цзиньпинем. Они договорились укреплять сотрудничество, обсудили пограничный конфликт и восстановили авиасообщение между странами. В конце концов, от уровня этих контактов зависит судьба почти 3 миллиардов человек.
Си Цзиньпин, Председатель КНР:
Мы являемся двумя самыми густонаселенными странами мира и частью Глобального Юга. Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а дракон и слон должны объединиться.
Общие темы с Индией есть и у Беларуси. Твит Моди о встрече с Александром Лукашенко набрал больше 6 миллионов просмотров. Индийский эксперт объясняет этот феномен еще советскими связями и нынешним авторитетом белорусского лидера.
Раджан Кумар:
Традиционно во времена Советского Союза у нас были хорошие связи. Между странами состоялось много парламентских обменов. Лукашенко пользуется уважением в Индии, а теперь Беларусь также является частью ШОС и других организаций в Евразии. И в Индии это воспринимают очень позитивно, но нам нужно сделать гораздо больше: в плане торговли, технологического сотрудничества, обмена оборонной продукцией.
Саммит в Пекине показал, что больше нет барьеров в дипломатии. Более полувека Запад пытался поставить на место неугодные государства, такие как Иран и КНДР, чтобы лишить их голоса на международной арене. Сегодня ШОС, конечно, не заменит ООН, но это пример того, как нужно работать. И генсек организации лично приехал в Тяньцзинь. А после Генассамблея ООН официально одобрила сотрудничество с ШОС.
Кроме Трампа, на страны ШОС неожиданно обиделись в Киеве: мол, почему по Украине на саммите ничего не заявили? Ни слова в итоговой декларации и за столом переговоров – констатировал украинский МИД. Возможно, в Китае было не до того в эти дни. Есть вопросы глобальнее.
По итогу помощник Президента России заявил, что в кулуарах поднимали вопросы украинского конфликта. Но без подробностей. Путин, отвечая на вопросы журналистов, высказался по Украине. Хотя и Америку никому не открыл.
Владимир Путин, Президент России:
Каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой, в данном случае Российской Федерации.
Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет, в том числе это касается и членства в ЕС.
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