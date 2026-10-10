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Новости по тегу #Брак и семья

В Беларуси выбрали «Семью года – 2026»
10 октября 2026 17:20

В Беларуси выбрали «Семью года – 2026»

Неделя родительской любви пройдет в Беларуси
09 октября 2026 06:39

Неделя родительской любви пройдет в Беларуси

Сотрудник ГАИ, получивший компенсацию, купил велосипед детям из приемной семьи
07 октября 2026 15:47

Сотрудник ГАИ, получивший компенсацию, купил велосипед детям из приемной семьи

Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в Минске 10 октября
07 октября 2026 14:06

Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в Минске 10 октября

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке
06 октября 2026 06:29

Представители национальных собраний стран СНГ примут участие в масштабном семейном форуме в Полоцке

Акция ЗАГСов «Очаг, где живет любовь» продолжается в Минске
30 сентября 2026 07:30

Акция ЗАГСов «Очаг, где живет любовь» продолжается в Минске

В Мозыре прошел второй этап акции МВД «Семья! Служим вместе!»
18 сентября 2026 06:36

В Мозыре прошел второй этап акции МВД «Семья! Служим вместе!»

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко
23 августа 2026 13:50

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

В Беларуси планируют комплексно усовершенствовать Кодекс о браке и семье
12 августа 2026 13:37

В Беларуси планируют комплексно усовершенствовать Кодекс о браке и семье

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?
03 августа 2026 18:28

Студотряды помогают создавать семьи! Сколько таких союзов есть в Беларуси?

Арки-символы и фотозоны для новобрачных! Зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Минске
27 июля 2026 06:20

Арки-символы и фотозоны для новобрачных! Зона отдыха «Путь к счастью» открылась в Минске

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах
22 июля 2026 17:38

Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах