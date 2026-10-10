Новости по тегу #Брак и семья

10 октября Дворец спорта стал эпицентром состязания, где без эмоций не обошлось – «Семья года». Его версия «2026» не похожа на предыдущие. В этом году конкурс организован в формате масштабного телевизионного шоу.
С 14 по 21 октября в Беларуси пройдут десятки акций, форумов, выставок и семейных праздников.
Суд обязал нарушителя выплатить компенсацию за моральный ущерб инспектору ДПС. Но офицер за полученные деньги купил велосипед.
Участники конкурса «Семья года» приехали в Минск, где будут бороться за престижный титул.
На форуме представят действующие меры поддержки: корпоративные социальные пакеты для женщин, программы для молодых семей.
20 лет – важный рубеж – фарфор символизирует красоту и ценность союза, который, как и этот материал, требует бережного отношения.
Конкурсная программа проверила участников на сплоченность, эрудицию и талант.
В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны?
Цель нововведений – создать нормы, которые будут эффективно действовать многие годы.
«И есть много примеров, когда создаются студенческие, студотрядовские семьи. Такая традиция своего рода».
В Советском районе Минска открылась новая зона отдыха с символичным названием «Путь к счастью». Локация расположена на территории районного ЗАГСа.
«Мы разрушим ту позицию, когда семья – это заключенный брак в органах ЗАГС, где все в соответствии с законодательством».
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