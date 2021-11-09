Прямой эфир

Представитель Ватикана о беженцах у польских границ: «Призываем все стороны принять на себя ответственность»

09 ноября 2021 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помогать беженцам руководителей стран Евросоюза призвал и Ватикан. С таким заявлением по отношениям с государствами выступил секретарь Святого Престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус архиепископа Пола Ричарда Галлахера приравнивается к главе внешнеполитического ведомства. В связи с кризисом на польской и литовской границах священнослужитель призвал европейских политиков взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.  

Представитель Ватикана о беженцах у польских границ: «Призываем все стороны принять на себя ответственность»-1

Пол Галлахер, секретарь Святого Престола:  
Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Наша позиция состоит в том и касается того, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев. Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис.

Что касается позиции церкви, мы знаем, например, что в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и гибкому подходу. Я знаю, что епископ Польши также столкнулся с некоторым неприятием его позиции со стороны властей, поэтому я призываю всех смотреть на эту ситуацию не в численном отношении, а смотреть на судьбы таких же людей, как и все мы, которые столкнулись с очень серьезной ситуацией. Безусловно, есть те, кто несет ответственность за развитие этой ситуации.  

# Беженцы # общество # Пол Галлахер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При глаукоме человек теряет зрение безвозвратно. Как вовремя остановить опасное заболевание?
09 ноября 2021 16:32

При глаукоме человек теряет зрение безвозвратно. Как вовремя остановить опасное заболевание?

Александр Турчин посетил Молодечненскую ЦРБ, куда весной приезжал Президент. Как изменилась больница после визита Лукашенко
09 ноября 2021 16:21

Александр Турчин посетил Молодечненскую ЦРБ, куда весной приезжал Президент. Как изменилась больница после визита Лукашенко

«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области
09 ноября 2021 16:16

«Ребята отправляются в экспедиции». Как изучают историю в школах Минской области