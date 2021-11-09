Представитель Ватикана о беженцах у польских границ: «Призываем все стороны принять на себя ответственность»

Помогать беженцам руководителей стран Евросоюза призвал и Ватикан. С таким заявлением по отношениям с государствами выступил секретарь Святого Престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Статус архиепископа Пола Ричарда Галлахера приравнивается к главе внешнеполитического ведомства. В связи с кризисом на польской и литовской границах священнослужитель призвал европейских политиков взять на себя ответственность в вопросах мигрантов и беженцев.

Пол Галлахер, секретарь Святого Престола:

Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границах. Наша позиция состоит в том и касается того, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев. Мы призываем все стороны принять на себя ответственность и решить этот очень серьезный гуманитарный кризис.

Что касается позиции церкви, мы знаем, например, что в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и гибкому подходу. Я знаю, что епископ Польши также столкнулся с некоторым неприятием его позиции со стороны властей, поэтому я призываю всех смотреть на эту ситуацию не в численном отношении, а смотреть на судьбы таких же людей, как и все мы, которые столкнулись с очень серьезной ситуацией. Безусловно, есть те, кто несет ответственность за развитие этой ситуации.