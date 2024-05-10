Не допустить Третьей мировой! Каким был День Победы у Президента: от парада в Москве до речи в Минске

День, который объединяет прошлое с будущим, но главное – сплачивает нацию. Белорусы продолжают вспоминать Великую Победу 1945-го. Накануне страна грандиозно отметила 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам праздник и государственный, и всенародный. А теперь День Победы еще и международный ориентир. И его ценность только возрастает. День был очень насыщенным для Президента. Александр Лукашенко вместе с белорусами встретил наш праздник. А до этого практически сутки работал. В Москве прошел саммит ЕАЭС. Затем Первый принял участие в параде Победы на Красной площади. Детали и выводы в материале нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Творческий бомонд, управленческие элиты, клерки и заводчане, молодежь и люди уважаемого возраста. Все мы – от Бреста до Владивостока – небезразличны к этому Дню Победы.

Это праздник со слезами на глазах! Привет Беларусь, мы вас любим!

В самом западном райцентре Беларуси – Каменце – участники парада купались в атмосфере радости и лучах солнца, а на Красной площади этот День Победы оказался еще и со снегом. На московском параде было холодно.

А кадры, где Президент помогает утеплиться соседке по трибуне, вызвали самые теплые чувства. Рядом с Александром Лукашенко находилась Екатерина Ивановна Евдокимова. А вот не замерзнуть самому Лукашенко помог Шавкат Мирзиёев. Как символично – наши предки были в одном окопе. Наши Президенты – на одной трибуне. Позже уже в Минске расскажет все детали, что не остались за кадром. Лукашенко о женщине-ветеране в Москве: 101 год – дай Бог каждому быть в таком сознании!

Это малюсенький эпизод той славной Великой Победы. Но для нас нет не важных деталей. «Беларусь помнит! Помним каждого». Кульминацией Дня Победы и стала одноименное торжество в нашей столице. Глава государства вместе со всей страной. Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты! Подробнее.

Пошли уже вторые сутки на ногах для Александра Лукашенко. Саммит ЕАЭС. Затем ночные переговоры в Кремле.

Белорусский след на московском параде в международном медиапространстве оставил даже Умка. О целях и задачах собаки Лукашенко озаботились даже известные немецкие журналисты. Мол, белоснежный посетитель был отвлекающим маневром. От чего? Яснее некуда – Путин сказал всему миру.

Владимир Путин, Президент России:

Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать, наши стратегические силы всегда в боевой готовности.

А затем показал «Ярсы». Мимо трибун проходит механизированная колонна ракетных войск стратегического назначения. Мировая пресса процитировала эти слова нашего Президента. Лукашенко про парад в Москве: они показали мощь – если кто-то умеет думать, давайте жить дружно. Заснеженные крыши башен Кремля и дефиле «Ярсов» некоторые аналитики свели воедино. Провели параллели с ядерной зимой. Во время международного обострения всегда стараются читать между строк, улавливать детали. Но официальный Минск говорит прямо. Мы мирные, но бдительные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши бывшие союзники в роли единоличных победителей гитлеровской Германии видели только себя. Как и в начале 1940-х, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство. Ужасающий опыт апологетов поверженного Третьего рейха уже нашел там своих последователей. Он получил новое прочтение и красивую обертку. Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо тоньше и изощреннее.

Поэтому, когда вдоль наших границ милитаризованная подкова из 90 тысяч человек, гарантия того, чтобы страна не оказалась под оккупационным сапогом – боеспособная армия. Теперь наши военные совместно с российскими коллегами проводят тренировки с задействованием носителей нестратегического ядерного оружия. Все подробности журналистам рассказали лидеры двух стран. Лукашенко и Путин прокомментировали проведение совместной тренировки по задействованию ядерного оружия. Плановая работа, которая позволяет нам вместе строить планы, создавать проекты и праздновать общие Дни величия.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Этот День Победы, 9 Мая в Москве не только со слезами на глазах, но и со снегом на башнях Кремля. До последнего не было известно, будет ли авиационная часть парада – распогодилось. Наше солнце Победы не затмит никакая геополитическая турбулентность.

Очень приятно, что мы друг друга с вами сегодня с утра можем поздравить с нашим общим праздником, потому что мы единый народ, единая Победа – только так.

Победа объединяет всех, независимо от того, кто и откуда. Потому что это история, которую мы все вместе создали.

Нужно делами сегодня доказывать, что надо жить так, а не так, как нам там подсказывают, с той стороны. Спасибо Президенту нашему. Я хорошо и знаком лично с вашим Президентом. Белорусов, эту страну люблю. Она первая встретила, последняя, которая проводила. Народ очень красивый. И хорошо вы там живете. Дай бог вам тоже здоровья. Для Беларуси День Победы – это не демонстрация силы. Это память, гордость и возможность созидать. День Победы – это элемент нашего национального мировоззрения. Лукашенко: Великая Победа – главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации.

Разрушить памятники и память – это и есть современный геноцид против нас. Без Дня Победы легче будет склонить голову белорусов перед Западом. А значит, снести нашу страну. Именно так поступили с соседями и слева, и справа. Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем! Ничего не меняется. Все тот же натиск на Восток. Элементы другие: от ментальных битв до прокси-войн. Война даже с памятниками. Но камень можно сковырнуть. Наш дух – никогда. Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!