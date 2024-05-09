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Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты

09 мая 2024 17:04
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Новости Беларуси. Площадь Победы – символ белорусской столицы, всенародной памяти, а еще это место силы для каждого белоруса. Именно здесь в эти минуты проходит патриотическая акция «Беларусь помнит». У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Участие принимает и глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы к символу Победы.

Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы гордимся нашими предками, ветеранами-победителями, мы славим их подвиг. И, стоя у Вечного огня, даем клятву, что сделаем все, чтобы память о них сохранить в веках. Запомните, мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое! Забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам – оно придет к нам. И помните человечеством сделанный вывод: как ты относишься к памяти своих предков, особенно тех, кто подарил тебе жизнь и свободу, так и к тебе будущие поколения будут относиться. Мы не вечные, мы смертные. Запомните, пожалуйста. Приходите к памятникам, Вечному огню, тихо и спокойно. Без всякой организованности, можно без цветов. Вспомните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу, если мы не хотим воевать.

Мы даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас это символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа. Великая Победа – главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. Беларуси нужен мир. Завтра, через год – всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты. Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и чем восхищаемся. Честь и слава нашим дорогим ветеранам! Вечная память павшим на поле брани, замученным в фашистских застенках и концлагерях.

# День Победы # общество # Александр Лукашенко

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