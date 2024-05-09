Лукашенко о женщине-ветеране в Москве: 101 год – дай Бог каждому быть в таком сознании!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это норма для мужика вообще. Это же человек, который воевал здесь, под Барановичами. Она подстрелила немца, взяла его в плен, притащила. Спасли много людей, деревню и так далее. И когда я подошел туда, узнала меня и начала вот… Такой лепет. Быстрее, быстрее, быстрее рассказать. Много она мне рассказала. У меня была вся эта история записана. Кто у меня рядом сидит, слева, справа. Ну, я ее выслушал. И смотрю: 101 год. На ногах, крепенькая. Ну, естественно, 101 год есть 101 год. Очень холодно было в Москве. Вы это знаете. Не то слово, что холодно. И даже не в том дело, что температура низкая. Красная площадь – это труба. Там насквозь все это продувает. Еще вчера мне помощники Путина сказали, что будет очень холодно. Мне повезло, что Мирзиёев привез мне куртку вот эту. А так бы я вот так туда и пришел. Наверное, околел бы. Ну, я смотрю, эта женщина... Курточка ее там лежала отдельно, она была одета, потому что там солнце, потом снег и так далее. Я взял эту куртку, думаю, замерзнет. Холодно. Надел на нее куртку, застегнул и усадил рядом с собой. Говорю, сиди, не вставай ты, сиди. Она подскочит, то сядет, то подскочит, то сядет. Ну, 101 год. Дай бог каждому и быть в таком сознании, и передвигаться на своих ногах. Поэтому вот, если вы об этом говорите, меня так учили в деревне. Я же деревенский.

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