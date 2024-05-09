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Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!

09 мая 2024 19:53
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Торжества 9 мая охватили буквально всю страну. Но их эпицентром несколько часов назад стала столичная площадь Победы, где прошла патриотическая акция «Беларусь помнит». У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира. Такими словами в этом особенном месте Президент Беларуси обратился к соотечественникам и не только.

Лукашенко: они объединили Китай с мощной ядерной державой Россией – Майк, вы опоздали!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они – им чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажках вся экономика. Надо – напечатали доллары. Говорят, если много денег, инфляция. Плевать. Инфляция на нас ложится. И вот они этого больше всего боятся. Я же вам приводил пример. У них в связи с этим друзей нет. Вы помните, Европа свою валюту ввела, евро. Нормальная, крепкая валюта. Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар – одно и то же. Было до санкций. Сейчас ни доллары, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах. Особенно после разговоров, что у России украдут это все. Золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе. Я со многими лидерами разговаривал. Они говорят: ну, если ядерная держава, если с ней так, то что с нами будет?

Плюс к этому они объединили Китай, против которого борются, для них главный соперник, с мощной ядерной державой Россией. Когда у нас был Майк Помпео, я первый раз ему сказал: вы что, безумцы? Вот так ему сказал: вы безумцы. Почему, господин Президент? Потому что вы объединили своих врагов в одно целое. «Мы разберемся». Я говорю: вы ничего не разберетесь. Как минимум, Майк, вы опоздали. Вы опоздали, к счастью. Поэтому они не разберутся. Они наделали много ошибок. Что делать? Надо заварушка. Замутить! И в этой мутной воде что-то выловить. Вот их сегодня политика.

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# Международная политика # Александр Лукашенко

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