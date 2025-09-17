Прямой эфир

Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне

17 сентября 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Музыкальное событие, подарок к празднику и просто красивая песня.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь премьера. В гостях – Виктория Олешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Сегодня День народного единства. Праздник молодой, тем не менее у него есть глубокие исторические корни. Что для тебя этот праздник?

Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне-2

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Для меня буквально это наше единение – всех белорусов и не только белорусов. Огромное количество наций живет в нашей стране, и это наша сила. Мы в один прекрасный момент поняли, что когда мы едины, то мы сильны и непобедимы.

Все начинается с каждого из нас. И когда ты сам что-то делаешь для этого, то другие смотрят и тоже хотят объединяться, и тоже хотят делать нашу страну еще лучше.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажи про новую песню, которая называется «Речка синеокая».

Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне-4

Виктория Алешко:
Музыку написал Виталий Волкомор, а стихи написал Владимир Ильичев. И когда я услышала эту песню, во мне очень много всего всколыхнулось, потому что она мне показалась настоящей, родной. Я сначала думала, что я не смогу ее исполнить.

У меня закрались сомнения в том, что мне показалось, что не моя стилистика, и как-то не поймут мои почитатели. А потом, отвечая на вопрос, а что не так, через дня четыре она вдруг у меня всплывает в голове, я понимаю, что мне хочется ее переслушать. Я понимаю, что такую песню я никому не отдам. Я ее недавно исполняла на празднике города в Гомеле. И она пошла просто на ура.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка # Белорусские исполнители # Интервью # Виктория Алешко # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв

Другие новости рубрики

Все новости
Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра
16 сентября 2025 07:41

Лимитированная коллекция часов «Луч» выпущена к 105-летию Купаловского театра

Беларусь с гастролями посетила труппа Петербургского Театра юного зрителя
15 сентября 2025 11:52

Беларусь с гастролями посетила труппа Петербургского Театра юного зрителя

Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?
09 сентября 2025 14:25

Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?