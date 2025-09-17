Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне

Музыкальное событие, подарок к празднику и просто красивая песня. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь премьера. В гостях – Виктория Олешко, заслуженная артистка Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

Сегодня День народного единства. Праздник молодой, тем не менее у него есть глубокие исторические корни. Что для тебя этот праздник?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня буквально это наше единение – всех белорусов и не только белорусов. Огромное количество наций живет в нашей стране, и это наша сила. Мы в один прекрасный момент поняли, что когда мы едины, то мы сильны и непобедимы. Все начинается с каждого из нас. И когда ты сам что-то делаешь для этого, то другие смотрят и тоже хотят объединяться, и тоже хотят делать нашу страну еще лучше. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажи про новую песню, которая называется «Речка синеокая».