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Новости по тегу #День Победы

Хранитель военной истории – пообщались с белорусом, который создал более сотни музеев и экспозиций
10 мая 2026 17:24

Хранитель военной истории – пообщались с белорусом, который создал более сотни музеев и экспозиций

Лукашенко обратился к белорусам 9 Мая. Главное из речи Президента
10 мая 2026 17:00

Лукашенко обратился к белорусам 9 Мая. Главное из речи Президента

В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек
10 мая 2026 13:44

В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история
10 мая 2026 09:32

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны
10 мая 2026 08:21

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы
10 мая 2026 07:40

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы

Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович
10 мая 2026 07:04

Ее пытали фашисты, но она не выдала своих – история подпольщицы Марины Малакович

Беларусь отпраздновала День Победы
09 мая 2026 20:10

Беларусь отпраздновала День Победы

Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?
09 мая 2026 20:03

Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?
09 мая 2026 19:51

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?

Лукашенко: мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей
09 мая 2026 19:32

Лукашенко: мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей

У Дворца спорта пройдет общенациональная акция «Споем День Победы вместе»
09 мая 2026 18:02

У Дворца спорта пройдет общенациональная акция «Споем День Победы вместе»