Новости по тегу #День Победы

Музей в 9-й гимназии Витебска стал для Юрия Черняка одним из самых сложных проектов. Дело не только в сроках. Чтобы успеть к 40-летию освобождения Витебска, создать его нужно было за полтора месяца.
Наш День Победы наш Президент встретил в двух столицах. Быть 9 Мая вместе с Путиным – это политическая традиция Союзного Отечества. Именно эта Победа – высший ориентир нашей интеграции.
Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы и Советским Союзом.
Ненависть к врагу была такой же сильной, как и вера в Победу. Немцам было дозволено все, но неизменно они получали отпор. И от кого? От белорусской женщины.
В Национальном архиве Республики Беларусь хранится комплекс документов, где зафиксирован процесс обучения в лесных школах. Там четко прописаны по классам предметы, количество отведенных часов, темы.
Белорусы в очередной раз доказали, что чтут и берегут мир, который достался нам такой высокой ценой.
В поле зрения подпольщиков попал один немецкий офицер. Цель была поставлена максимально четко – взять в плен.
Главной точкой народного притяжения в праздничный день в столице по традиции стала площадка у Дворца спорта.
«Споем День Победы вместе» – акция, объединяющая всю страну.
Снесенные памятники, уголовное преследование или штраф за то, что пришел к мемориалу, за советскую звезду, за живую гвоздику, – теперь норма. Но просто мешать праздновать Брюсселю показалось недостаточно. В Евросоюзе замахнулись на большее – стереть 9 Мая со страниц календаря.
Долг белорусов – сохранить правду о Великой Отечественной войне. Сегодня мы, наследники победителей, бьемся за эту правду на всех фронтах, отстаиваем суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Эти важнейшие посылы прозвучали праздничным вечером 9 Мая в центре Минска.
Концертная программа с участием белорусских и российских артистов – традиционный подарок минчанам и гостям столицы ко Дню Победы, хедлайнер концерта – народный артист России Олег Газманов.
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