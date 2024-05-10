Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по проведению вступительной кампании

Чуть больше месяца остается до старта вступительной кампании в Беларуси. Контролировать подготовку и проведение всех ее этапов, включая централизованный экзамен после школы, будет специальная государственная комиссия. Указ о ее создании сегодня, 10 мая, подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состав вошли сенаторы и депутаты, представители контролирующих и органов госуправления, общественных организаций. Председателем назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Основная задача комиссии – обеспечить защиту прав и законных интересов абитуриентов при поступлении в вузы и колледжи. Также в случае необходимости комиссия сможет оперативно принимать меры для исключения нарушений законодательства.