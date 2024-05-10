Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по проведению вступительной кампании

10 мая 2024 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чуть больше месяца остается до старта вступительной кампании в Беларуси. Контролировать подготовку и проведение всех ее этапов, включая централизованный экзамен после школы, будет специальная государственная комиссия. Указ о ее создании сегодня, 10 мая, подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по проведению вступительной кампании-1

В состав вошли сенаторы и депутаты, представители контролирующих и органов госуправления, общественных организаций. Председателем назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Основная задача комиссии – обеспечить защиту прав и законных интересов абитуриентов при поступлении в вузы и колледжи. Также в случае необходимости комиссия сможет оперативно принимать меры для исключения нарушений законодательства.

# Вступительная кампания # общество # Александр Лукашенко # Игорь Петришенко

Другие новости рубрики

Все новости
На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи
10 мая 2024 17:48

На Кобринском укреплении Брестской крепости появится патриотический центр для молодёжи

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?
10 мая 2024 17:48

Интерес к Великой Отечественной растёт. Почему западная стратегия дегероизации не работает?

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся
10 мая 2024 17:48

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам
10 мая 2024 17:47

Главные фальсификаторы истории. Эксперт рассказал, зачем прибалты сносят памятники советским солдатам

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»
10 мая 2024 17:47

Белоруска спасла советские памятники от сноса в Польше и создала «Аллею памяти»

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ
10 мая 2024 17:34

Белорусско-китайский концерт авторской музыки провели в БГУКИ

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ
10 мая 2024 17:34

У стелы «Минск – город-герой» прошло посвящение в пионеры и члены БРСМ

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента
10 мая 2024 17:23

Более 30 белорусок удостоены ордена Матери – указ Президента

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная
10 мая 2024 17:12

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК
10 мая 2024 17:00

Трупы двух беженцев обнаружены на границе с Латвией – ГПК

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой
10 мая 2024 16:18

О современной стоматологии, бесплатной медицине и работе депутата. Большой разговор с Евгенией Коршиковой

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем
10 мая 2024 16:13

Рачиловский о преподавании истории в учебных заведениях: мы эту проблему недооцениваем