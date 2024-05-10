Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии по проведению вступительной кампании

Чуть больше месяца остается до старта вступительной кампании в Беларуси. Контролировать подготовку и проведение всех ее этапов, включая централизованный экзамен после школы, будет специальная государственная комиссия. Указ о ее создании сегодня, 10 мая, подписан главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.