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В Скиделе провели военно-историческую реконструкцию восстания 1939 года

17 сентября 2025 13:56
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Президент ориентирует на единую стратегию формирования исторической памяти. И именно 17 сентября играет в этом значительную роль. День народного единства – самый молодой государственный праздник, но он уже имеет традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скидель – городок в Западной Беларуси. Течение жизни здесь круто изменилось именно 17 сентября 1939-го. Спустя ровно 86 лет здесь устроили военно-историческую реконструкцию тех событий.

В Скиделе провели военно-историческую реконструкцию восстания 1939 года-2

В постановке задействовали около 60 человек и более 10 единиц техники. Реконструкторы отразили эпизод из истории Скиделя, когда его жители боролись за право быть вместе с Советской Беларусью. 17 сентября в городе вспыхнуло вооруженное восстание против польского гнета. Местные коммунисты арестовали бурмистра, заняли полицейский участок, почту, телеграф и электростанцию.

Участвовали в этом и люди из окрестных деревень. Буквально через день сюда прибыл польский карательный отряд, который оттеснил повстанцев. Не обошлось без погибших. Организаторов антипольского выступления жестоко замучили, еще более сотни человек каратели намеревались казнить, однако вовремя подоспел так называемый летучий отряд Красной Армии и освободил Скидель.

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В Скиделе провели военно-историческую реконструкцию восстания 1939 года-4

Мария Синкевич:
Реконструкция мне очень понравилась, как будто я в живую это все вижу, я вообще так волновалась за жителей нашего города. Как будто я стою и переместилась в прошлое, как будто машина времени.

Мария Иоскевич:
Я очень горда за свой народ, за то, что мы теперь живем под мирным небом, и наша страна единая!

Погибшие повстанцы захоронены в скидельском городском парке. Ежегодно 17 сентября местные жители чтят их памяти минутой молчания во время торжественного митинга.

# День народного единства

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