Воспитывают 2 дочек и 5 сыновей. Побывали в гостях у многодетной семьи

Виктория и Игорь Башура вместе 19 лет. У них не просто семья, а целый мир, состоящий не из семи, а девяти я. Супруги воспитывают двух дочек и пятерых сыновей. Старшей девочке 18 лет, а младшим двойняшкам по 9.

Игорь Башура, многодетный отец:

Сам вырос в семье многодетной, восьмым ребенком. У Виктории в семье шесть детей. Мы выросли в многодетных семьях, поэтому нам быть многодетными родителями – это, наверное, самое обычное.



Виктория Башура, многодетная мама:

Дети – это наша радость в жизни. Когда родились двойняшки, было сложно, потому что младшему ребенку было полтора года, родились двойняшки. Но потом мы видели, как они растут, было так классно за ними наблюдать.

Растить детей, шесть из которых школьники, включая двойняшек, Ярослава и Игоря, – это ежедневный квест. Мальчишки никогда не сидят на месте. Энергичные и творческие, с общими интересами. Футбол, бассейн, английский. Всегда окружены друзьями, только успевай за ними.