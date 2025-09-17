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Воспитывают 2 дочек и 5 сыновей. Побывали в гостях у многодетной семьи

17 сентября 2025 14:15
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Виктория и Игорь Башура вместе 19 лет. У них не просто семья, а целый мир, состоящий не из семи, а девяти я. Супруги воспитывают двух дочек и пятерых сыновей. Старшей девочке 18 лет, а младшим двойняшкам по 9.

Воспитывают 2 дочек и 5 сыновей. Побывали в гостях у многодетной семьи-2

Игорь Башура, многодетный отец:
Сам вырос в семье многодетной, восьмым ребенком. У Виктории в семье шесть детей. Мы выросли в многодетных семьях, поэтому нам быть многодетными родителями – это, наверное, самое обычное.

Виктория Башура, многодетная мама:
Дети – это наша радость в жизни. Когда родились двойняшки, было сложно, потому что младшему ребенку было полтора года, родились двойняшки. Но потом мы видели, как они растут, было так классно за ними наблюдать.

Воспитывают 2 дочек и 5 сыновей. Побывали в гостях у многодетной семьи-4

Растить детей, шесть из которых школьники, включая двойняшек, Ярослава и Игоря, – это ежедневный квест. Мальчишки никогда не сидят на месте. Энергичные и творческие, с общими интересами. Футбол, бассейн, английский. Всегда окружены друзьями, только успевай за ними.

Воспитывают 2 дочек и 5 сыновей. Побывали в гостях у многодетной семьи-6

После уроков, пока не начались занятия по робототехнике, двойняшки дружно увлечены лего-конструированием. Совместно со старшим братом мастерят впечатляющий корабль. Также в их плотном графике находится время для музыки. Отец дает уроки игры на гитаре.

Подробности в видео.

# Многодетные семьи в Беларуси

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