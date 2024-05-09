Лукашенко и Путин прокомментировали проведение совместной тренировки по задействованию ядерного оружия
У прошлого есть память, и это история, которую ни мы, ни наши ближайшие союзники не позволим переписать. Беларусь и Россия уверенно идут рука об руку. И это не просто красноречивые слова, а действительность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 Мая Александр Лукашенко наблюдал за парадом Победы на Красной площади, а также принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. СМИ подметили бодрый настрой белорусского лидера, несмотря на поздно завершившиеся накануне мероприятия.
8 мая в Москве прошло заседание ЕАЭС. После него Александр Лукашенко и Владимир Путин работали до трех часов ночи. Такими подробностями лидеры поделились с журналистами. После парада у репортеров выдалась возможность задать президентам несколько вопросов. С учетом складывающейся ситуации вокруг Союзного государства, ожидаемо, они касались общей безопасности. В частности, у глав государств спросили о проведении совместной тренировки по задействованию ядерного оружия.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
Мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе. У нас это третья тренировка, и генеральные штабы уже приступили к исполнению этих поручений.
В развитие этой темы не стоит выстраивать никаких конспирологических домыслов. Это исключительно плановая работа, заверили лидеры. Что касается победного парада в Москве, в нем приняли участие более девяти тысяч человек и семидесяти единиц техники. А зрителями стали миллионы, наблюдая за красочным действом в том числе в телевизионных эфирах.
Воочию парад на Красной площади наблюдали и высокие гости. На трибуне рядом с нашим Президентом – Екатерина Ивановна Евдакимова. В ноябре 1941-го она ушла на фронт добровольцем, когда ей было всего 18. Разведсведения, которые она помогла добыть в войну, были использованы при освобождении сразу нескольких деревень под Барановичами.