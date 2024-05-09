Лукашенко и Путин прокомментировали проведение совместной тренировки по задействованию ядерного оружия

У прошлого есть память, и это история, которую ни мы, ни наши ближайшие союзники не позволим переписать. Беларусь и Россия уверенно идут рука об руку. И это не просто красноречивые слова, а действительность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 Мая Александр Лукашенко наблюдал за парадом Победы на Красной площади, а также принял участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. СМИ подметили бодрый настрой белорусского лидера, несмотря на поздно завершившиеся накануне мероприятия.

8 мая в Москве прошло заседание ЕАЭС. После него Александр Лукашенко и Владимир Путин работали до трех часов ночи. Такими подробностями лидеры поделились с журналистами. После парада у репортеров выдалась возможность задать президентам несколько вопросов. С учетом складывающейся ситуации вокруг Союзного государства, ожидаемо, они касались общей безопасности. В частности, у глав государств спросили о проведении совместной тренировки по задействованию ядерного оружия.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе. У нас это третья тренировка, и генеральные штабы уже приступили к исполнению этих поручений.