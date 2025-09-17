В учреждениях образования Минской области прошёл единый урок в День народного единства

Единый урок, посвященный Дню народного единства, прошел в учреждениях образования Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Говорили об историческом прошлом Беларуси, значении и смысле государственного праздника. А еще о важности единства народа для обеспечения национальной безопасности. Урок прошел в форме живого диалога. Ребята изучали карту «Границы Беларуси: «1921-1945 годы», обменивались мнениями на тему праздника, говорили о справедливости, сплоченности белорусов и умении жить в дружбе.

Дарья Тумаха, учащаяся средней школы № 8 Жодино:

Единство начинается с семьи, я думаю, со школы, города, страны. У нас в школе часто проводятся такие мероприятия по поводу исторических событий, и это очень важно помнить.

Андрей Волосян, прокурор Жодино:

В этот день мы осознаем, что мы единый народ, который плечом к плечу. Идя вперед, мы сохраняем мир и стабильность нашей Родины. Как прокурор отмечу, что сохранение исторической памяти – это основная задача органов прокуратуры, реализуемая в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.