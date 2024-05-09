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Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!

09 мая 2024 17:21
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Новости Беларуси. Площадь Победы – символ белорусской столицы, всенародной памяти, а еще это место силы для каждого белоруса. Именно здесь в эти минуты проходит патриотическая акция «Беларусь помнит». У монумента собрались потомки победителей, те, кто хранит память и готов ее защищать. Участие принимает и глава государства. Александр Лукашенко возложил цветы к символу Победы.

В годы войны наша страна потеряла каждого третьего. Белорусы выучили урок. Но этого мало. Над полями былых сражений вновь гремят взрывы, горячих точек по всему земному шару становится больше. Сегодня самое время объединиться и защитить мир.

Лукашенко: мы должны не допустить Третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, разделяет идеалы справедливости и глобального равенства. Но мы не слышим этих голосов. Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть. Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться.

Человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе. Тогда мы сокрушили фашизм, потому что были вместе: русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенных Штатов. И мы этого не забыли. У нас хорошая память, в отличие от них. Наши память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства, дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени. Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними сегодня.

Лукашенко: нам надо выстоять и не дать себя втянуть в конфликты. Читайте здесь

# День Победы # общество # Александр Лукашенко

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