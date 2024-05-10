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Стали ли белорусы больше заботиться о своём здоровье? Мнение

10 мая 2024 17:52
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Белорусская стоматология достигла мирового признания. Как поставлена служба оказания стоматологический помощи детям и взрослым в столице? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
По вашему мнению, современные белорусы стали больше заботиться о своем здоровье? Раньше родители не обращали внимание на молочные зубы ребенка. Каковы родители сегодня?

Стали ли белорусы больше заботиться о своём здоровье? Мнение -1

Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Конечно, мы сами видим тенденцию к росту осведомленности родителей о состоянии здоровья своих детей. Прежде всего я это связываю немного с тем, что сегодня идет очень активная просветительская и профилактическая работа. Для нашего учреждения эта работа системная, широкомасштабная. Мы привлекаем для этой работы всевозможные площадки, ходим в школы, детские сады, детские дома. Мне кажется, сегодня наших родителей не удивить, они прекрасно знают, что именно развитие скелета, в том числе челюстно-лицевого, в детском возрасте происходит. Здоровые зубы, залеченные молочные зубы – гарант того, что постоянные зубы будут здоровы.

Депутат Мингорсовета: «Государство заинтересовано в человеке и в доступности медпомощи во всех ее проявлениях» – подробности здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Евгения Коршикова # Наталья Надольская

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