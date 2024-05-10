Стали ли белорусы больше заботиться о своём здоровье? Мнение

Белорусская стоматология достигла мирового признания. Как поставлена служба оказания стоматологический помощи детям и взрослым в столице? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Евгения Коршикова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

По вашему мнению, современные белорусы стали больше заботиться о своем здоровье? Раньше родители не обращали внимание на молочные зубы ребенка. Каковы родители сегодня?