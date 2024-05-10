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Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся

10 мая 2024 17:48
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День, который объединяет прошлое с будущим, но главное – сплачивает нацию. Белорусы продолжают вспоминать Великую Победу 1945-го. Накануне страна грандиозно отметила 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам праздник и государственный, и всенародный. А теперь День Победы еще и международный ориентир. И его ценность только возрастает.

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся-1

Украсть Победу – значит, узаконить новое мироустройство. Поверженных и побежденных. Ведь пока в мире звучит правда о Великой Победе, ковровые бомбардировки никогда нельзя будет до конца узаконить. Именно 9 мая 1945 года – опора для нашей планеты. Это Победа ради мира.

Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся-4

Для Беларуси пару слов.
– Беларусь люблю.
– День Победы, который объединяет нас…
– Конечно, наш общий праздник.
– Сейчас пытаются девальвировать его наши враги, бывшие партнеры. Как вы думаете, почему? Потому что у них не было Победы или им надо поменять ялтинское мироустройство?
– Да какая нам разница, что они думают? Наши деды их дедов добить не смогли, но победили. А так, как они себя ведут, увидят нашу мощь – и содрогнутся. А наш великий народ-победитель будет идти вперед и вверх. Потому что если мы с Богом, то кто против нас?

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# День Победы # общество # Владимир Соловьёв # Евгений Пустовой

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