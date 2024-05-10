Владимир Соловьёв о реакции Запада на День Победы: увидят нашу мощь – и содрогнутся

День, который объединяет прошлое с будущим, но главное – сплачивает нацию. Белорусы продолжают вспоминать Великую Победу 1945-го. Накануне страна грандиозно отметила 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам праздник и государственный, и всенародный. А теперь День Победы еще и международный ориентир. И его ценность только возрастает.

Украсть Победу – значит, узаконить новое мироустройство. Поверженных и побежденных. Ведь пока в мире звучит правда о Великой Победе, ковровые бомбардировки никогда нельзя будет до конца узаконить. Именно 9 мая 1945 года – опора для нашей планеты. Это Победа ради мира.

– Для Беларуси пару слов.

– Беларусь люблю.

– День Победы, который объединяет нас…

– Конечно, наш общий праздник.

– Сейчас пытаются девальвировать его наши враги, бывшие партнеры. Как вы думаете, почему? Потому что у них не было Победы или им надо поменять ялтинское мироустройство?

– Да какая нам разница, что они думают? Наши деды их дедов добить не смогли, но победили. А так, как они себя ведут, увидят нашу мощь – и содрогнутся. А наш великий народ-победитель будет идти вперед и вверх. Потому что если мы с Богом, то кто против нас?